Chisme bomba: Neymar sería papá por tercera vez con con una bella modelo de Brasil

Neymar no alcanza a salir de una polémica y se mete en otra. El delantero de la selección de Brasil estuvo en el ojo del huracán el pasado diciembre por irse de fiesta por tres días en un crucero en el que era el anfitrión y mientras se recupera de su lesión de ligamento anterior cruzado.



Ahora, el artillero del Al-Hilal de Arabia Saudita está envuelto en otro problema. Según reveló el portal brasileño LeoDias, Neymar va a ser padre por tercera vez después de haberle sido infiel a su pareja, la influencer Bruna Biancardi.

Neymar y Bruna Foto: Instagram: @brunabiancardi

Neymar fue padre de una niña con la Biancardi el pasado octubre. Después del nacimiento de su hija ha sido protagonista de varias polémicas relacionadas con infidelidades y problemas por fuera de las canchas.



El portal citado explicó que el delantero de 31 años estuvo con una modelo llamada Kimberlly, quien ha tenido relaciones sentimentales con varios famosos de Brasil.

Desde el entorno del jugador señalaron que Neymar está pensando en hacerle una prueba de ADN al bebé cuando nazca para determinar su parentesco.

Este 5 de febrero el futbolista Neymar celebró su cumpleaños número 31. Foto: Instagram @brunabiancardi

Esta noticia podría dañar por completo la relación de Neymar y Bruna Biancardi, la pareja que se enamoró en París y dio vida a Mavie (hija de Ney).

Bruna ya había perdonado una infidelidad de Neymar

A través de una publicación en Instagram, subida el 21 de junio de este año, el atleta le pidió disculpas públicamente a su pareja por haberla traicionado.



“Bru, hago esto por ti y por tu familia. Justificar lo injustificable no hace falta, pero te necesito en mi vida. Vi lo mucho que estabas expuesta, lo que sufriste con todo esto, y lo mucho que quieres estar a mi lado, y yo también quiero estar a tu lado.”, escribió el brasileño en la descripción de una foto al lado de Bruna.

“Todo esto afectó a una de las personas más importantes de mi vida, a la madre de mi hija y a la mujer que quiero tener a mi lado. (...) Bru, ya me disculpé por mis errores, y por la exposición innecesaria, pero hoy me siento obligado a hacerlo de nuevo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa tiene que ser pública. No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a lograr salir de esta, pero hoy puedes estar segura de que quiero intentarlo.”, agregó Neymar.



Frente a esta disculpa pública Bruna Biancardi se mantuvo en silencio.

