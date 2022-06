Según informó 'El País', de España, la semana pasada un representante del París Saint Germaine se puso en contacto con el padre de Neymar para comunicarle que querían buscarle una salida del equipo.

La información, difundida por 'Radio Montecarlo', de Francia, y confirmada por el medio español supone un nuevo sacudón en el mercado de pases del verano europeo.



"Las mismas fuentes indican que la decisión cobró forma cuando los dueños del PSG renovaron a Kylian Mbappé, convirtiéndole en la referencia de su proyecto y dándole voz en el diseño del nuevo orden deportivo", reveló 'El País'.



Según el periódico, el delantero francés exigió cambios en la organización y pidió que se fuera director deportivo, Leonardo de Araujo, famoso por su trato con Neymar.



Además, el francés señaló que Neymar tiene indisciplina sistemática en la rutina de entrenamientos y recuperación.



Aún no renovó a su DT

Mauricio Pochettino Foto: Sergio Pérez. Efe

Además, el PSG y su todavía técnico Mauricio Pochettino aún no han alcanzado un acuerdo para la rescisión del contrato del argentino en el banquillo parisinio para la próxima temporada por motivos económicos relacionados con las primas por resultados, según indica este martes el diario 'L'Équipe'.



La indemnización por el año que queda de contrato se cifra en unos 15 millones de euros para Pochettino y su cuerpo técnico (formado por los españoles Toni Jiménez y Jesús Pérez y los argentinos Miguel D'Agostino y Sebastiano Pochettino).



Según el diario, habría un desacuerdo entre ambas partes por unos 2 millones de euros por primas de resultados alcanzados por el PSG durante la temporada y media que Pochettino estuvo en el banquillo del Parque de los Príncipes.



Desde su llegada como entrenador del PSG en enero de 2021, Pochettino ha conseguido tres títulos: la Supercopa de Francia de 2020, la Copa de Francia en la temporada 2020/2021 y la Ligue 1 en la temporada 2021/2022.



Según el citado medio, en el club estiman que el mérito de dos de esos títulos no corresponde al técnico argentino ya que el primero es fruto de la consecución de la Ligue 1 en la temporada anterior disputada cuando él no estaba aún en el banquillo, y respecto al segundo, cuando llegó a París la competición ya estaba muy avanzada.



Queda menos de una semana para que la plantilla del PSG vuelva a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Camp des Loges el próximo lunes 4 de julio, y todavía no se ha anunciado al nuevo entrenador, después de que el pasado 10 de junio se informara a Pochettino y su equipo que no forman parte del nuevo proyecto del club.



No obstante, el PSG quiere anunciar la salida de Pochettino antes de oficializar la llegada de su sustituto Cristophe Galtier, con quien L'Équipe asegura que el equipo parisino tiene un acuerdo con su actual club, el Niza, por 8 millones de euros, y con el que le quedan dos temporadas de contrato

