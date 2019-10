¡Vuelve y juega! Las malas noticias que recibió Neymar

Neymar se lesionó el domingo a los 12 minutos de un partido amistoso que Brasil empató 1-1 con Nigeria en Singapur.

El delantero del Paris Saint-Germain, que hacía su aparición número 101 por la selección, se tocó la parte posterior de su pierna al salir del campo cuando lo reemplazó Philippe Coutinho.



Un portavoz del equipo dijo que Neymar "sintió molestias" en el muslo izquierdo y que los médicos del PSG lo examinarían una vez que regrese a Francia.



El empate extendió una racha sin victorias del Campeón de América a cuatro partidos. Los africanos se pusieron en ventaja a los 35 minutos cuando Joe Aribo encontró espacio en el área para disparar un tiro bajo y marcar su segundo gol en dos apariciones internacionales.



Brasil igualó a los tres minutos del segundo tiempo cuando Casemiro disparó desde corta distancia tras un cabezazo de Marquinhos que golpeó el palo.



Casemiro y Coutinho tuvieron la oportunidad de volver a marcar, pero no hubo cambios en el resultado.

Sintió una molestia

"Lo que sucedió realmente es que no sintió un dolor muy agudo, un episodio intenso de dolor, sintió una molestia", señaló el médico de la selección brasileña Rodrigo Lasmar sobre Neymar.



"Pidió continuar porque creyó que podría desaparecer porque no era nada consistente, pero luego vio que no era normal y prefirió salir para no tener ninguna complicación mayor", añadió Lasmar en declaraciones a la televisión brasileña.



"La primera evaluación nos muestra un cuidado específico, un poco mayor. Las primeras 24 horas son fundamentales para entender lo que sucedió, si fue sólo cansancio muscular o fue un tipo de lesión que necesitamos cuidar", concluyó.



RESUMEN DE AGENCIAS