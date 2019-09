Neymar se desahoga: 'Quería salir y no me dejaron'

El brasileño Neymar, que en su reaparición dio la victoria al París Saint Germain ante el Estrasburgo (1-0), reconoció que quiso abandonar el club francés pero no le dejaron.

Neymar, que advirtió que esta será la única ocasión en la que va a comentar lo sucedido el pasado verano, se mostró indiferente ante la actitud del público del Parque de los Príncipes, que le abucheó e insultó a lo largo del partido. "Todos saben que quería salir. Lo dejé muy claro. Ahora sigo como jugador del París Saint Germain y lo que quiero es ser feliz dentro y fuera del campo", indicó Neymar, que insistió en que actualmente está centrado en el PSG.



Neymar, que no quiso entrar en detalles sobre lo sucedido el pasado verano, negó tener nada en contra de club francés. "No tengo nada en contra del club", agregó el brasileño, que aludió a "temas personales" sus intentos por dejar la entidad parisina.



"Hice lo posible por dejar el club pero lamentablemente no me dejaron. Todo eso ya pasó. Ahora solo pienso en el PSG", apuntó el delantero brasileño.



"Ahora sigo, estoy aquí y voy a darlo todo para ayudar al equipo. Voy a jugar como sé", indicó Neymar que lamentó el comportamiento del público aunque no se mostró preocupado por ello.



"Entiendo a los seguidores. Fue difícil para ellos. Cuando juegue en casa será como jugar fuera. Estoy acostumbrado a ser abucheado a lo largo de mi carrera. "Pero los mismos que te silban te aplauden. Me han pitado pero luego cuando he marcado lo han tenido que celebrar".



"No necesito que la afición me anime. Lo importante es el equipo y ganar", dijo Neymar tras el partido contra el Estrasburgo.



EFE