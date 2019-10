La mala suerte de Neymar, se metió en otro problema

Neymar se volvió a lesionar. La estrella del fútbol de Brasil abandonó el campo de juego al minuto 11 del primer tiempo, en el amistoso contra Nigeria que finalizó empatado 1-1.

El delantero sufrió su tercera lesión muscular en lo que va de la temporada. Neymar salió, tras sentir una molestia.



Hay que recordar que Neymar no estuvo con Brasil en el título de la Copa América en su país, debido a un problema médico.



Las alarmas se prenden en el PSG, que en esta temporada había sufrido la lesión de Cavani y Mbappé, mientras que Neymar no jugó al principio de la temporada por su posible salida.



Según publicó 'Globoesporte', el médico de la selección de Brasil, Rodrigo Lasmar, dijo que Neymar ya no tenía dolor, pero que tendrá exámenes médicos más específicos en París.