A pesar de la gran rivalidad de sus respectivas selecciones, el brasileño Neymar y el argentino Lionel Messi tienen una amistad de muchos años. Ya compartieron en el Barcelona y hasta junio, fueron compañeros de equipo en el París Saint-Germain.

Es tanto el cariño que le tiene Neymar a Messi, que este miércoles, en una entrevista que le concedió al youtuber brasileño Casimiro Miguel, reveló que está dispuesto a hacerle un homenaje.

Casimiro Miguel le preguntó a Neymar qué nombre le iba a poner al hijo que espera junto a su pareja, Bruna Biancardi, si es varón. Y de inmediato, casi sin dejarlo terminar, el atacante respondió: "¡Messi!!.



Neymar cambió rápido de idea y le dio otro nombre a 'Cazé': que el niño podría llamarse Lionel.

“Si tu bebé fuese nene, ¿tenés pensado qué nombre le pondrías?”.



Neymar: “MESSI”.



Es increíble el amor que le tiene a Lionel. 🫶pic.twitter.com/XpASdg76gL — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 20, 2023

Bruna Biancardi y Neymar anunciaron el pasado 18 de abril que están esperando un bebé. Ya el futbolista tiene otro hijo varón, Davi Lucca da Silva Santos, de 11 años, fruto de la relación con Carolina Dantas, quien fue su novia en sus primeros años de carrera.

Neymar lamentó no haber podido ganar la Champions con Messi en el PSG

En la entrevista, Neymar defendió el paso de Messi por el PSG y lamentó que no hubieran ganado la Champions en ese club. Aunque el brasileño lanzó un dardo al respecto.



"Los galácticos no ganaron la Champions...", afirmó, en alusión a la época en la que el Real Madrid jugó con Ronaldo Nazário, Luis Figo, Zinedine Zidane, David Beckham, Roberto Carlos y Raúl González, entre otras estrellas.



El 10 de la Canarinha justificó así que él, Messi y Mbappé no hayan podido ganar la Liga de Campeones en las dos temporadas en las que formaron la línea de ataque del cuadro francés.



"Teníamos un equipo muy fuerte. Messi, Mbappé y yo somos tres tipos que somos los mejores del mundo. Lo sabíamos, pero desgraciadamente no encajamos. No fue bueno para nosotros", admitió.

Neymar y Kylian Mbappé Foto: Joan Valat. Efe

El exjugador de Santos y Barcelona, donde sí vivió grandes éxitos al lado de Messi, comentó que espera seguir en el PSG la próxima temporada. "Tengo contrato. Hasta ahora nadie me ha informado" lo contrario, manifestó.



Por otro lado, reveló que ya sabía que Messi se iría este año al Inter Miami antes de que su fichaje se hiciera oficial. "Messi ha ganado todo ya. Su familia se vio muy afectada durante los dos últimos años en el PSG. Le entiendo, ha ido a un lugar donde va a ser bien recibido. Va a vivir una vida completamente diferente. Su familia se va a sentir muy bien en Miami", vaticinó.



DEPORTES

Con Efe

