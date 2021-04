A esto se quiere dedicar Neymar cuando se retire del fútbol

Acaba de cumplir 29 años y aunque su juventud y técnica para el fútbol aún tienen mucho por dar, ya ha hablado sobre lo que le gustaría hacer cuando se retire de este deporte. En una entrevista al medio francés ‘CNews’, Neymar da Silva Santos Júnior, reconocida estrella del fútbol, reveló que su otra pasión es el póker y que se ve en un futuro como un jugador profesional.



Antes de hablar del tema, el jugador del Paris Saint-Germain evadió las preguntas sobre la negociación con ese club para extender su contrato, pero destapó sus cartas sobre cómo y cuándo aprendió póker.



Contó que durante la Copa del Mundo del 2014 (Brasil) muchos compañeros jugaban y acabó aprendiendo a jugar con ellos. “Miré desde fuera y luego me interesé por el juego, pensé que era genial la forma en que estaban jugando. Y terminé enamorándome del póquer a lo largo de los años”.



Neymar, en acción en partido contra el Bayern. Se califica como ofensivo en la cancha y en el póker. Foto: AFP

Además, dijo que tal como en la cancha, es un jugador ofensivo y que su amigo André Akkari, jugador de poker profesional también brasileño, le dio algunos consejos que lo convirtieron en un jugador “agresivo” sobre la mesa. Para él, los dos juegos tienen similitudes en aspectos como que la lectura que se debe hacer del oponente para saber cuándo atacar.



Y ante la pregunta de si es cierto que quiere convertirse en jugador profesional de poker cuando se retire del fútbol, Neymar contestó a ‘CNews’: “Es verdad, es verdad. Es una de las cosas que más amo hacer. Me siento muy a gusto y creo que después de jugar al fútbol podré hacer torneos, viajar para jugar torneos en los que siempre he querido participar y en los que no pude hacer por mi agenda y mi carrera”. Agregó que se ve viajando con Akkari y con otros amigos profesionales del Póker.



Así como en el fútbol, Neymar siempre quiere ganar una partida de póker y dice que uno de sus sueño es competir contra sus amigos Akkari y Rafa Moraes (jugador profesional) y ganarles. De hecho, es tal su pasión por este deporte que llamó a su perro ‘Poquer’.



Actualmente es embajador cultural de 'PokerStars', una sala de póker en línea, y asegura sentirse hacer parte de esa familia es un honor. Algo que sin duda, le permitirá acercarse más a este tipo de proyectos.

Para finalizar su entrevista con el medio, aconsejó a los jugadores de póker y dijo que tener paciencia es la clave para hacer un buen juego.



