Este 5 de febrero el futbolista Neymar celebró su cumpleaños número 31 con sus amigos y personas cercanas. El brasileño recibió decenas de felicitaciones en sus redes sociales por parte de sus fans. Sin embargo, hubo un mensaje que llamó la atención de los internautas, ya que confirma que volvió con su exnovia Bruna Biancardi.

En días pasados, se había visto a Neymar y Bruna pasando navidad juntos en Brasil y paseando por las calles de París, pero ninguno de los famosos se había pronunciado sobre su relación.



Ahora todo se confirmó, con el mensaje que le escribió Biancardi de cumpleaños al jugador del Paris Saint Germain.



“¡Felicidades, lindo! Ya te lo he dicho todo hoy, pero te pongo esta fotito para que conste. Que tu nuevo año sea maravilloso y lleno de bendiciones. Que no te falten motivos para celebrar, amigos a tu lado, logros, muchas metas y salud. Que Dios siga blindando nuestra relación. ¡Te amooooo! Cuenta conmigo siempre”, escribió y compartió unas fotos de la celebración del futbolista.



En la primera imagen se puede ver a Neymar y a Bruna posando juntos. Sin embargo, la segunda foto ha llamado la atención de los internautas, pues la pareja aparece dandose un apasionado y alocado beso de lengua.



Varios de sus amigos y seguidores han dejado sus mensajes de felicitaciones para la pareja. “¡Ahí están hermosos! Felicidades”, “¡Lindossss!!! felicidad siempre pareja”, “Surrealista. ¡Eres perfecta para él y él para ti!”, “La pareja más hermosa de Brasil. Dios te bendiga mucho y te guíe siempre amiga”, “El amor siempre gana”, se lee en los comentarios.

¿Por qué habían terminado?



Bruna Biancardi fue quien confirmó la noticia de que ya no estaba saliendo con el futbolista, pues en el mes de agosto en sus redes sociales aclaró varios rumores, pues se decía que su ruptura se debía a una infidelidad de Neymar.



"Yo siempre he estado muy metida en lo mío ya lo sabéis, pero como están todo el tiempo metiéndome en chismes, prefiero dejar claro por aquí que ya no estoy en una relación desde hace un tiempo", comentó.



Además, agregó: “No crean todo lo que aparece por ahí. Le tengo mucho cariño a él y a toda su familia. Por favor, dejad de involucrar mi nombre. Gracias”.



Sin embargo, algunos medios como el digital ‘Extra Online’ confirmaron que la ‘influencer’ descubrió que el jugador estaba saliendo con otra persona. “A los pocos días, ella descubrió que él había estado con una chica en esa fiesta y decidió terminar en ese instante. Bruna recogió sus cosas y se fue en cuanto amaneció", comentó el medio.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

