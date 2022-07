El delantero brasileño del París SG, Neymar, afirmó este sábado en Saitama (Japón) que quiere quedarse en el club de la capital francesa pese a las muchas especulaciones sobre su futuro.

"Quiero seguir todavía en el club", declaró el jugador, tras el triunfo de su equipo contra Urawa Red Diamonds (3-0), en la gira de pretemporada del PSG en Japón.



"Hasta ahora, el club no ha dicho nada, por tanto no sé cuáles son sus planes para mí", añadió.

El futuro de Neymar

El futuro de Neymar, que llegó a París en 2017 procedente del FC Barcelona por 220 millones de euros (224 millones de dólares), es objeto de muchos rumores desde la llegada de una nueva dirección deportiva, encarnada en el consejero de fútbol, el portugués Luis Campos, y el entrenador Christophe Galtier, acompañada de las declaraciones del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, sobre el fin del periodo de "lentejuelas" en el club.



Neymar, que viene de una temporada decepcionante en París (13 goles y 8 asistencias en 28 partidos), prolongó su contrato en 2021 hasta 2025 y él mismo activó dos cláusulas que le permiten estirar su estancia dos temporadas suplementarias (2027), según L'Equipe.



Interrogado un poco antes sobre el futuro de Neymar, el técnico Christophe Galtier había explicado que el jugador parece "muy feliz" desde la reanudación de los entrenamientos, manteniéndose evasivo sobre la continuación de la carrera parisina de la estrella de la seleçao brasileña.

"Lo que puede pasar en un futuro próximo en la clausura del mercado, no lo sé", dijo el técnico. "Se anuncia que se va, se anuncia que se queda. No he hablado con Ney sobre este aspecto. Pero no me parece que esté perturbado por lo que se pueda decir de él y su situación en el club, por su alegría entrenándose y jugando", explicó Galtier. Un día después de su nominación, Galtier había expresado su deseo de que Neymar siga en su plantilla.



"Evidentemente, deseo que Neymar siga, ya que cuando tienes jugadores de clase mundial, es mejor tenerlos contigo que en contra", había dicho el 5 de julio el entrenador.

El DT no tiene nada claro

Sin embargo, Christophe Galtier, el DT que llegó en reemplazo del argentino Mauricio Pochettino, volvió a poner en duda la continuidad del astro brasileño.



"Yo no sé qué pasará en un futuro próximo, cuando acabe el mercado de fichajes, no lo sé”, dijo el DT en declaraciones recogidas por RMC Sports. Y añadió: “Se dice que se marchará, se dice que se quedará... Yo no he hablado con él sobre este tema y por lo tanto no sé qué pasará”.



Además, se refirió al trabajo del futbolista. “Ney está trabajando bien desde que empezó la pretemporada, creo que es feliz. No lo veo preocupado por todo lo que puede decirse sobre él, sobre su situación en el club. Por lo que veo en los entrenamientos, con la alegría con la que trabaja, no lo veo preocupado”.





