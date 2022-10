El exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil con un 50,9 por ciento de los votos, frente al 49,1 por ciento que obtuvo el actual gobernante, Jair Bolsonaro, quien ascendió al poder en 2019.



El líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien ya gobernó entre 2003 y 2010, volverá a ocupar la Presidencia de un Brasil extremadamente dividido a partir del 1.° de enero de 2023 y por los cuatro años siguientes.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente electo de Brasil. Foto: Sebastiao Moreira / EFE

Las elecciones han causado gran expectativa en todo América Latina por la importancia geopolítica de este país, que ahora se adhiere a la lista de naciones gobernadas por ideologías de izquierda.



Así las cosas, el triunfo de Lula se suma al de Petro en Colombia; López Obrador en México; Fernández en Argentina y Boric en Chile: consideradas como las principales economías de la región.



No obstante, esta victoria de la izquierda no caló muy bien en algunas de las personalidades más influyentes del entretenimiento brasilero, entre los que destaca el futbolista del Paris Saint Germain y figura de la Selección Brasileña de Fútbol, Neymar Junior, quien meses previos a la jornada electoral se mostró públicamente partidario a la candidatura de Bolsonaro.



Es más, el atacante manifestó en su perfil de TikTok que en el mundial de Catar le iba a dedicar su primer gol y animó a sus fanáticos a votar por él; no obstante, las cosas no salieron como esperaba, por lo que el ex Santos F.C. se mostró un tanto angustiado por el escrutinio.



El domingo, mientras medio Brasil festejaba la victoria del Partido de los Trabajadores, el astro del balón realizó una publicación en su Instagram, la cual causó gran controversia en las redes sociales a raíz de su expediente apoyando a la derecha.



En el registro se le ve sosteniendo una bandera de Brasil y llevando sus dedos y su mirada al cielo. En ese momento, escribió en la descripción de la imagen “que se haga tu voluntad Dios”, por lo que generó la reacción de su padre, quien comentó la foto: “Dios, patria, familia y libertad. Gracias por ser así, por nacer así, con coraje y fe. Nuestra familia y amigos están muy orgullosos de ti”.



Según comentaron algunos internautas, su apoyo a Bolsonaro se debía a que le estaban realizando una especie de condonaciones fiscales a algunos futbolistas que presuntamente estaban evadiendo impuestos. A pesar de que ese rumor tomó mucha fuerza en la oposición, no se ha podido corroborar, por lo que ha quedado en el marco de la especulación.



La respuesta de Lula Da Silva a ‘Ney’

La prensa de ese país se encontraba entusiasmada por preguntarle a Lula da Silva su opinión sobre la campaña que realizó el futbolista en su contra antes del resultado electoral. Según reportaron algunos portales, el líder de la izquierda lo tomó con gracia, pero lanzó algunas afirmaciones con un claro tono irónico, que causaron risa entre los asistentes.



“No estoy enfadado. Neymar tiene derecho a elegir a quien quiera como presidente. Creo que tiene miedo de que, si gano las elecciones, sepa que Bolsonaro le perdonó la deuda del impuesto sobre la renta. Creo que por eso me tiene miedo”, expresó.

Curiosamente, ante la algarabía que causó la victoria de Lula, miles de ciudadanos salieron a las calles a gritar “¡Ey, Neymar, tendrás que declarar!”.



Por otro lado, otros futbolistas se mostraron afines a las propuestas de Bolsonaro, entre los que destaca la presencia de Felipe Melo, Lucas Moura y exfutbolistas de la talla de Rivaldo, Romario, Marcos y Robinho, quien se encuentra condenado en Italia a nueve años de prisión por violación; no obstante, el gobierno brasileño no ha querido enviarlo en extradición.



Según comentó Joao Malaia, historiador y catedrático de la Universidad Federal de Santa Maria de Rio Grande do Sul, en conversación con AFP, el discurso de Bolsonaro tiene efectos bastante fuertes sobre la mentalidad de los deportistas, en especial de los atletas reconocidos, debido a su constante referencia al progreso y la individualidad.



“En los últimos años ha habido un crecimiento muy grande de la derecha y principalmente de la extrema derecha. El fútbol termina siendo una expresión de ese movimiento", comentó el académico.



"El discurso del presidente está muy basado en el éxito individual, en la capacidad que cada uno tiene para superar todas las dificultades. La trayectoria de un futbolista es un ejemplo de eso”, explicó.



