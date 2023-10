Presidente del Napoli pone en alerta a Europa por lesión de Neymar: polémica propuesta

La lesión de Neymar puso en alerta a la Selección de Brasil. El atacante del Al-Hilal de Arabia Saudí estaría al menos ocho meses afuera de las canchas debido a una lesión de ligamento cruzado y menisco.

El delantero salió golpeado del partido que Brasil perdió 2-0 contra Uruguay, en Montevideo, en la cuarta fecha de la eliminatoria para el Mundial de Norteamérica 2026, y es la primera baja confirmada del pentacampeón del mundo para jugar contra Colombia el próximo 16 de noviembre en Barranquilla.

A los 31 años, Neymar sufre la lesión más grave de su carrera deportiva. En su cuenta de Instagram, escribió un mensaje en el que no oculta su tristeza, pero agradece el apoyo.



“Es un momento muy triste, el peor. Sé que soy fuerte pero esta vez voy a necesitar aún más a mis amigos (familiares y amigos). No es fácil pasar por una lesión y una cirugía, imagina pasar por todo esto nuevamente después de 4 meses de recuperación. Tengo fe, demasiada, pero pongo la fuerza en las manos de Dios para que él pueda renovar las mías. Gracias por los mensajes de apoyo y cariño”, escribió.

La polémica propuesta del dueño del Napoli

Este percance despertó una polémica en Europa, a pesar de que Neymar ya no juega en ese continente. Y a raíz de su lesión, el presidente del Napoli, Aurelio de Laurentis, salió con munición gruesa a criticar la obligatoriedad que establece la Fifa para ceder a los jugadores que sean convocados a sus selecciones nacionales.



"Los futbolistas de 32 años no tendrían que jugar en las selecciones nacionales. El club debería tener la opción de no ceder jugadores o de no enviarlos a amistosos. Si pago 50 millones y vuelve lesionado... Piensa en Neymar", dijo De Laurentis.



El Napoli solamente tiene dos jugadores de esa edad: el zaguero central brasileño Juan Jesús, quien no aparece en una convocatoria de su selección desde 2014, y el mediocampista portugués Mário Rui, quien no juega con su país desde septiembre de 2022.

¿Cómo afectaría esta idea a la Selección Colombia?



Si la propuesta de De Laurentis se acogiera, Colombia no podría contar con seis de los jugadores que ha llamado Néstor Lorenzo en las cuatro primeras fechas de la eliminatoria.



La lista la integrarían Juan Guillermo Cuadrado, del Inter (35 años), el portero Camilo Vargas, del Atlas (34), el lateral Frank Fabra, de Boca (32), el mediocampista Mateus Uribe, del Al-Sadd de Catar (32), el portero suplente José Luis Chunga, del Medellín (32) y James Rodríguez, de Sao Paulo (32).

James Rodríguez Foto: José Jácome. Efe



También quedarían descartados dos históricos que en algún momento fueron convocados por Lorenzo, pero que no han sido llamados para la eliminatoria: el arquero David Ospina (35) y el delantero Radamel Falcao García (37).



