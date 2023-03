Neymar sigue involucrándose en polémicas no solo en Francia, donde sus lujosas fiestas son pan de cada día, sino también en Brasil donde salió una nueva controversia en torno al jugador del PSG.

Y es que durante la emisión del programa ‘Gran Hermano’, la modelo brasileña, Key Alves, reconocida por su contenido en la plataforma Only Fans, confesó que el jugador le ofreció una propuesta sexual a ella y a su gemela, Keyt Alves.



La propuesta ha sido calificada como "indecente".





La propuesta de Neymar a las gemelas Alves

La decisión supone una buena noticia para Neymar apenas días después de la dolorosa eliminación de Brasil ante Croacia. Foto: Neil Hall. EFE

“¿Sabes lo que dijo? Que si podría conseguir sexo con ambas”, mencionó Key de entrada, en charla con uno de sus compañeros de 'set'.



Luego, según dijo, Neymar se habría contactado con Keyt. Esto no sentó bien a Key, que confesó que estaba dispuesta a verse con el futbolista, pero la idea al final no le gustó.



“Fue su error. Si me hubiera enviado un mensaje, ya estaría allí en París. Se equivocó con nosotras”, mencionó la modelo.





E o Neymar que deixou de seguir a Key Alves 😱#BBB23 pic.twitter.com/O4s4qCDO97 — Jorge William (@j_jorgewilliam) February 22, 2023

Key y Keyt Alves comenzaron como jugadoras de voleibol profesional, aunque la primera de ellas cambió ese deporte por Onlyfans, que se convirtió en el mayor de sus ingresos.



“Me guste o no, las plataformas virtuales hoy son mi mayor ingreso. Gano unas 50 veces más con ellas que con el voleibol. Y más en Onlyfans, porque el precio mensual es fijo”, comentó Key en su momento para ‘O Globo’.



Cabe señalar que la propia modelo reveló que gana más de 20.000 euros a la semana y en una ocasión ganó 10.000 en un día.

