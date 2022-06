"SÓ UM SUSTO"! Neymar postou um story para tranquilizar e agradecer todas as mensagens após o pouso em Roraima por um problema no para-brisa do avião que estava. Ainda bem que está tudo certo, @neymarjr! 😍 #Neymar



Crédito: Neymar pic.twitter.com/1F21NLGELp