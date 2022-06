A solo cinco meses de la disputa del Mundial de fútbol de Catar, la situación de la estrella brasileña Neymar es una incógnita. La bomba mundial que explotó esta semana en diferentes medios europeos es que el jugador se iría del Paris Saint-Germain por decisión tomada y comunicada del club, y no se marcharía por la puerta principal, por la que entró en 2017 valiendo 222 millones de euros, siendo el fichaje más caro de la historia, sino por la trasera, desvalorizado y en polémica.

Neymar llegó al PSG en 2017 luego del que el club parisino pusiera la astronómica cifra sobre la mesa del Barcelona para la rescisión del contrato. El dueño del PSG, el jeque catarí Nasser Al-Khelaifi, sacó pecho al arrebatarle a Neymar al club catalán. El futbolista se marchó pese a que sus compañeros de entonces, Lionel Messi y Luis Suárez, querían que se quedara. Pero es que Neymar quería su propio protagonismo, su propio brillo. Llegó a París entre bombos y platillos, con el rótulo en la frente de ser el más caro del mundo. Allí se propuso ganarlo todo, pero no ha sido tan así. Ni siquiera con la llegada hace un año de Lionel Messi, su viejo amigo en Barcelona, pudo conquistar la Liga de Campeones, la gran deuda del club con sus aficionados.



Hoy, a sus 30 años, el panorama es oscuro para Neymar. La información de la prensa europea que ha desatado un tsunami en el mercado de fichajes, indica que el PSG lo puso en la vitrina de salidas y que el jugador ya lo tiene claro. Según informó el diario El País de Madrid, la semana pasada un representante del París Saint-Germain se puso en contacto con el padre del jugador, Neymar da Silva Santos, quien representa las negociaciones del futbolista, para comunicarle directamente que querían buscarle una salida del equipo.



La información, difundida por Radio Montecarlo de Francia y confirmada por el medio español supone un nuevo sacudón en el mercado de pases del verano europeo. Se dice que el PSG está dispuesto a cederlo al club que Neymar elija, inclusive asumiendo el pago de su contrato, del que restan todavía tres temporadas y que se calcula en 200 millones de euros. De hecho, ayer trascendió que el propio jugador, al saber que no seguiría para la próxima temporada, exigiría ese pago.



La bomba coincide con la presentación oficial que hizo ayer el PSG de su nueva indumentaria deportiva, que tiene como curiosidad que en la promoción aparecen las estrellas Messi, Mbappé y el mismísimo Neymar. A través de sus redes sociales, la entidad francesa publicó una serie de fotos de la camiseta titular, y con el brasileño como parte de esa publicidad, generando nuevos interrogantes. En todo caso, el tiempo vuela para el PSG. Según reveló L’Équipe la semana pasada, el contrato del crack brasileño quedará automáticamente renovado mañana primero de julio y su vínculo con el club parisino se alargaría hasta el 30 de junio de 2027.

Neymar está pasando de ser el fichaje más caro del mundo a una veloz desvalorización, hoy en 75 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. Su momento, a pocos meses del Mundial, no es el ideal para una estrella como él.

¿Indisciplina y lesiones?

Facebook Twitter Linkedin

Neymar, futbolista brasileño. Foto: Efe

Una de las causas detonantes de esta posible decisión del PSG con Neymar, según los informes de prensa europea, es la permanencia en el club de otra estrella, del francés Kylian Mbappé. El País de España informó: “Las mismas fuentes indican que la decisión cobró forma cuando los dueños del PSG renovaron a Kylian Mbappé, convirtiéndole en la referencia de su proyecto y dándole voz en el diseño del nuevo orden deportivo”.

Según el periódico, el delantero francés exigió cambios en la organización del club y pidió, primero, que se fuera el director deportivo, Leonardo de Araújo, famoso por su trato complaciente con Neymar. La llegada al cargo del portugués Luis Campos significaría más mano dura con el brasileño, que al parecer ha gozado de mucha comodidad hasta ahora. Además, el medio indica que el propio Mbappé se queja de una aparente indisciplina sistemática de Neymar en la rutina de entrenamientos y recuperación. Ese tema de la supuesta indisciplina, sumada a las lesiones, e incluso problemas de sobrepeso, son aspectos que salen a la luz ahora y que dejan muy mal parado al brasileño.

“A Neymar no le gusta entrenarse; ha jugado con tres o cuatro kilos de más durante años, pero en la competición ha sido el atacante más honrado del equipo, el que más ha corrido para ofrecerse y para defender”, explicaron los directivos franceses a la prensa española.

Por la puerta de atrás...

El Paris Saint-Germain anunció en mayo del 2021 la primera renovación del contrato de Neymar hasta 2025, aunque no desveló los términos económicos del acuerdo. Un mensaje del PSG en redes sociales mostró al atacante internacional brasileño sonriente, con una camiseta con el número 2025. “Estoy muy feliz, muy feliz, de renovar con París”, afirmó entonces el jugador.



El presidente Al-Khelaifi señaló esa vez que “el centro de gravedad de nuestro ambicioso proyecto para hacer más grande al PSG está en el corazón, el talento y la implicación total de nuestros jugadores”. Parecía un idilio eterno. En sus cuatro años en el equipo parisino, Ney ha logrado 12 títulos nacionales: cuatro ligas, tres copas, dos copas de la liga y tres supercopas.

Además, el PSG llegó en 2020 a su primera final de la Liga de Campeones, en la que cayó por 1-0 ante el Bayern Múnich. La renovación de Neymar llegó cuando al jugador le quedaba un año de contrato con el club de la capital. En 2021 llegó Messi, para llevarse el centro de atención en el club parisino, que conformó una plantilla de miedo, con Mbappé y hasta con Ángel Di María, entre otros. Sin embargo, ni así el equipo pudo ganar la anhelada Champions League, es más, en la última edición se despidió en octavos de final en la serie contra Real Madrid. Luego el equipo, campeón de la liga local, se fue a vacaciones. Neymar ha estado disfrutando de este tiempo en Miami con Rafaella, su hermana, y Bruna, su novia. Pero ahora que se aproxima el regreso a prácticas en PSG, todo es incierto.



Ya desde hace unas semanas se empezó a hablar con fuerza de que se venía una nueva era en el París Saint Germain. Lo habían dicho el día que Kylian Mbappé rechazó al Real Madrid y renovó con PSG. Entonces, Nasser Al Khelaïfi confirmó que sería una revolución. “Ya no queremos bling-bling; es el fin de las lentejuelas, tenemos que volver a ser humildes. Queremos jugadores que quieran al club, que quieran luchar, que quieran ganar”, sentenció en el diario Le Parisien. Y fue tajante: “Los que no encajan en el proyecto tendrán que irse. Algunos se han aprovechado de la situación. Ahora eso se ha acabado”.



Una de las salidas más relevantes podría ser la de Neymar. El astro brasileño dejó de ser intocable. “Por Neymar, lo que puedo decir es que esperamos que todos los jugadores hagan mucho más de lo que hicieron la temporada pasada. Mucho más. Todos tienen que estar al 100 %”, fue la frase que voló como dardo y que ahora empieza a tener sentido con las nuevas informaciones.

Las especulaciones comenzaron de inmediato y a Neymar ya lo relacionan con otros clubes, uno de ellos, la Juventus de Italia, donde está el colombiano Juan Guillermo Cuadrado. Sería una petición prioritaria del DT Massimiliano Allegri. Pero su sueldo es un problema para cualquiera que lo quiera tener. Hasta antes de la renovación de Mbappé, el brasileño era el mejor pagado del plantel. Gana 48,9 millones de euros brutos y tiene contrato hasta 2025.



Se habla también de la opción del Chelsea de Inglaterra que habría incluido en su agenda de posibles refuerzos el nombre de Neymar. Otro que aparece en el panorama es el propio Barcelona, donde Xavi Hernández, el entrenador, fue compañero suyo en aquella Champions ganada en 2015, pero todo indica que allí consideran que su gran ciclo ya pasó.

¿Quién más está en la lista de salidas del PSG? Varios nombres se unirían a jugadores que ya se fueron como Ángel di María. Mauro Icardi, Leandro Paredes, Julian Draxler, Sergio Rico, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Ander Herrera, Danilo e Idrissa Gueye aparecen en la lista de partidas.

¿Quién al frente del barco?

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Pochettino Foto: Sergio Pérez. Efe

Por otro lado, el PSG y su todavía técnico Mauricio Pochettino aún no han alcanzado un acuerdo para la rescisión del contrato del argentino en el banquillo parisino para la próxima temporada por motivos económicos relacionados con las primas por resultados, según indica este martes el diario L’Équipe.

La indemnización por el año que queda de contrato se cifra en unos 15 millones de euros para Pochettino y su cuerpo técnico. Según el diario, habría un desacuerdo entre ambas partes por unos 2 millones de euros por primas de resultados alcanzados por el PSG durante la temporada y media que Pochettino estuvo en el banquillo. Desde su llegada como entrenador del PSG en enero de 2021, Pochettino ha conseguido tres títulos: la Supercopa de Francia de 2020, la Copa de Francia en la temporada 2020/2021 y la Ligue 1 en la temporada 2021/2022.



Queda menos de una semana para que la plantilla del PSG vuelva a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Camp des Loges el próximo lunes 4 de julio y todavía no se ha anunciado al nuevo entrenador, después de que el pasado 10 de junio se informara a Pochettino y su equipo que no forman parte del nuevo proyecto del club.



No obstante, el PSG quiere anunciar la salida de Pochettino antes de oficializar la llegada de su sustituto Cristophe Galtier, con quien L’Équipe asegura que el equipo parisino tiene un acuerdo con su actual club, el Niza, por 8 millones de euros, y con el que le quedan dos temporadas de contrato.



El poderoso equipo donde juegan Messi y Mbappé, y que ha gastado millones en fichajes, empezaría una agresiva transformación, que empezaría con la salida de una de sus máximas estrellas, Neymar, que de irse ahora no sería por la puerta principal.



DEPORTES, EFE Y AFP

Más noticias de deportes