Neymar rompe en llanto al recordar lo que ha sufrido

El jugador brasileño Neymar se emocionó este jueves después de anotar su gol 68 con el Scratch en el triunfo por 4-0 sobre Perú, por la segunda jornada del grupo B de la Copa América de Brasil.

"Para mí es un honor muy grande formar parte de la historia de la selección brasileña. Nunca me imaginé poder llegar a estos números. Y es hasta emocionante porque pasé por mucha cosa estos dos años, que fueron bien difíciles y complicados", expresó la estrella de la Canarinha sobre el césped del Nilton Santos de Río de Janeiro.



"Hoy estamos viviendo un momento muy atípico, un momento muy difícil en el mundo entero (por la pandemia de coronavirus) y poder ser la alegría de alguien es una alegría enorme. Realmente la historia que estoy construyendo aquí, quiero que mi familia y mis amigos estén orgullosos", completó visiblemente emocionado.



El delantero del París Saint-Germain marcó este jueves su gol número 68 con la selección brasileña y ya está a nueve de igualar a Pelé como máximo goleador histórico de la Canarinha.



"Esos números no son nada, lo que realmente importa para mí que es vestir la camiseta de la selección brasileña", manifestó.

Um desabafo emocionado de um cara que está a 10 gols de Pelé na artilharia da seleção e não é valorizado.



Valorizem o Neymar, ainda mais o Neymar da seleção, o que ele joga na amarelinha é um ABSURDO, tem mais gols que Ronaldo, Ronaldinho, Zico...com um time inferior ao redor. pic.twitter.com/yRAlNOVJbx — The GOAT's - Futebol e NBA (@thegoatsfutnba) June 18, 2021



EFE