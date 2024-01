'Mis condolencias': Neymar lanza polémico mensaje a los críticos de su alocado crucero

El crucero de Neymar llegó a su fin el pasado viernes y el delantero aprovechó el momento para acudir a las redes sociales y hablar del suceso. El 'Neymar en alta mar' zarpó de Santos, el 26 de diciembre, y llevó pasajeros a ver la Nochevieja en Río de Janeiro.



En una publicación de Instagram, el jugador agradeció a los fanáticos y artistas que actuaron en el crucero. Neymar escribió que nunca imaginó la experiencia, que “sentir el cariño de la gente y ver a la familia divertirse” fue diferente.

Neymar Foto: Redes sociales

Y aprovechó para enviarle un mensaje a las personas que lo criticaron por irse de fiesta mientras se recupera de la lesión de ligamento cruzado y meniscos en una de sus rodillas.



"Quién sabía que tendría mi nombre en un crucero. Nunca me imaginé eso y poder disfrutar, sentir el cuidado de mi gente y ver a mi familia divirtiéndose fue realmente diferente. Desafortunadamente, no puede atender a todos en el barco, pero lo hice lo mejor que pude... Para los que no fueron mis condolencias", escribió.

¿Qué incluía el Cruzeiro de Neymar?

El crucero garantizó entretenimiento durante las 72 horas que duró el recorrido, con casinos, tiendas especializadas, bolos, sala de juegos, cine 4D, parque acuático, gimnasio, spa, espectáculos teatrales y opciones gastronómicas de todo el mundo. Además, los pasajeros contaron con la presencia de Neymar, familiares y amigos del astro en el barco.



Al llegar a su cabina, cada pasajero recibe un kit de regalo por parte de los patrocinadores del evento. Quienes aseguraron su lugar en una de las salas recibieron algunos artículos de We Pink, empresa de productos de belleza propiedad de la influencer Virgínia Fonseca, una gorra y una camiseta y dos gafas personalizadas.

Neymar, en Altamar. Foto: Archivo particular

El interior del barco tiene una decoración que rinde homenaje al jugador. Además de la galería con varias fotografías de Neymar, el crucero cuenta con un espacio con todas las camisetas de los equipos en los que jugó, simulando un vestuario, y un panel con varias imágenes del jugador a lo largo de su carrera.



El lujoso barco también cuenta con una escalera enjoyada, ascensores y un enorme escenario, diseñado para grandes eventos, instalado en el techo.

Con información de O Globo de Brasil (GDA).

