Neymar está en el ojo del huracán. El jugador brasileño, de quien se dice que podría salir del París Saint Germain al tiempo con Kylian Mbappé, es el centro de la polémica de la prensa de entretenimiento en el gigante sudamericano por cuenta de un escándalo por una supuesta infidelidad.



Luego de que Neymar publicara una inesperada carta pública, pidiéndoles perdón a su mujer, Bruna Biancardi, y el hijo que viene en camino, por lo que cataloga como "injustificable", apareció la mujer señalada por ser supuestamente su amante: la 'influencer' Fernanda Campos.



Ella, una figura en redes sociales, prácticamente explotó tras la viralidad del mensaje de Neymar.

'Relataré toda la verdad': habla la señalada de infidelidad de Neymar

Neymar y su mujer Bruna Biancardi. Foto: AFP, Instagram de Bruna Biancardi

Fernanda Campos —quien reveló que mantuvo una relación con Neymar este mes, en vísperas del Día de los Enamorados en Brasil— tiene 26 años, nació en Carmo do Rio Claro, en Minas Gerais, y trabaja haciendo videos y fotos en la red social. internet, en temas como maquillaje y moda, desde la adolescencia.



Hasta principios de esta semana mantuvo el perfil en Instagram, con casi 500.000 seguidores. Y es que se dice que hasta principios de esta semana, pues este miércoles su cuenta fue eliminada repentinamente. Todo, tras publicar el siguiente mensaje, conforme asegura 'OKDiario':



"¡Pronto lo contaré todo y relataré toda la verdad le duela a quién le duela! Estoy viviendo un infierno. Soy juzgada y atacada por todos lados. Les pido que no me juzguen por lo que hice y lo que debo hacer ahora".



👀 PRINTS!



“Chega em quanto tempo?”, diz Neymar antes de encontrar com blogueira



Fernanda Campos expôs conversas entre ela e o craque da Seleção Brasileira, antes de encontrá-lo na véspera do Dia dos Namorados (12/6).



Leia na coluna da@OliveiraFabia_: https://t.co/yD9Oeyz0gJ pic.twitter.com/HVSjxAv5qc — Metrópoles (@Metropoles) June 18, 2023

¿Quién es Fernanda Campos, señalada en el escándalo por infidelidad de Nayamr?

La brasileña Fernanda Campos. Foto: Instagram de Fernanda Campos

La joven Campos es la encargada de impartir un llamativo curso titulado 'Método de la mente millonaria', en el que asegura enseñar a cualquier persona a "usar el poder de la mente, junto con otras herramientas, para atraer lo que se quiere". El contenido está disponible en un sitio web que ella misma creó.



La joven, quien también ha realizado trabajos como modelo, promociona el material de la siguiente manera: “Tal vez estés un poco perdida o ya hayas definido tu camino, pero aún así no prosperas fácilmente. Tal vez incluso generes buenos ingresos, pero no puedes viajar, comprar el auto de tus sueños, etc. Mi curso te abrirá la mente y te hará alcanzar el éxito".



La 'influencer' asegura que no se arrepiente de haber abierto públicamente su reciente relación con Neymar.



La noticia fue divulgada por la columnista Fábia Oliveira, del portal 'Metrópoles', a principios de esta semana. Ahora, Fernanda dice que está tratando de entender por qué Instagram eliminó su cuenta. La plataforma aún no se ha pronunciado sobre el caso.



“Me ordenaron quitarlo. Yo no hice nada. No me salí de las pautas de Instagram”, dijo la joven, en una entrevista con el programa 'Fofocalizando'.



La 'influencer' cree que Neymar podría estar detrás de la cancelación de su cuenta. "Tal vez, tal vez no", dijo, y agregó: "Pronto, debería estar de vuelta. Por eso no creé otra cuenta. Ya estoy hablando con Instagram".

DEPORTES

