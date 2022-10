En un nuevo giro de esta extensa saga legal, la Fiscalía española retiró el viernes todas sus acusaciones contra Neymar y el resto de señalados en el juicio por las supuestas irregularidades cometidas en el traspaso del astro brasileño al Barcelona en 2013.

El Ministerio Público "decidió retirar la acusación respecto a todos los acusados y por todos los hechos", indicó este viernes el fiscal Luis García en sus conclusiones en la Audiencia de Barcelona.



El cambio de la Fiscalía -que pedía inicialmente dos años de prisión y una multa de 10 millones de euros (9,95 millones de dólares) para "Ney", por corrupción en los negocios- llegó en la recta final de este largo proceso iniciado por DIS hace siete años.



Sintiéndose engañado, el fondo brasileño, que había comprado el 40 por ciento de los derechos del jugador cuando aún despuntaba en el Santos, recurrió entonces a la justicia española, que admitió su querella por estafa y corrupción en 2015. Pero la compañía no ha conseguido sustentar sus acusaciones durante las vistas, a ojos de la Fiscalía, que consideró que estas no estaban basadas en pruebas, "ni siquiera indiciarias", sino en "presunciones".



"DIS tiene perfecto derecho a entender que el traspaso de Neymar le tuvo que suponer un mayor beneficio, pero creo que ha errado en la jurisdicción", expuso García, estimando que se trataba más de un caso civil que penal.

El final, el lunes



El fiscal contradice así la visión de sus colegas de Madrid, donde arrancó la andadura de este caso complejo, que acabó siendo enviado a Barcelona.



Pese a que el viraje del Ministerio Público no determina necesariamente el desenlace del juicio, que termina el lunes, sí que debilita la acusación, ahora solo en manos de DIS.



La empresa, que pide cinco años de cárcel para Neymar, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, ejerce la acusación particular, una figura del ordenamiento español que permite a la supuesta víctima de un delito personarse en un proceso penal.



Durante el juicio, "no han aparecido nuevos elementos que justifiquen un cambio de postura" de la Fiscalía, lamentaron fuentes del equipo legal de DIS, que aseguraron que la empresa "mantiene todas sus peticiones de condena".

