Neymar volvió al París Saint Germain, tras su eliminación del Mundial de Qatar 2022, y causó escándalo.

El delantero brasileño, titular este miércoles con el PSG ante el Estrasburgo, en partido de la fecha 16 de la Ligue 1, salió expulsado luego de recibir dos amarillas en cuestión de un minuto.



Lo más estrepitoso tiene que ver con que la expulsión llegó después de que simulara un penalti en el área. Además, según la prensa francesa, tras ver la roja, el astro brasileño decidió abandonar el estadio, sin que el partido hubiera terminado.



Neymar simula y lo expulsan

Neymar Foto: Franck Fife. AFP

Al minuto 61, Neymar recibió la primera tarjeta amarilla, tras discutir con el árbitro.



Al 62, protagonizó una insólita simulación que le valió la segunda cartulina.



Después, según 'Canal Plus', abandonó el estadio y no esperó a que terminara el partido.



"Se ha ido a los vestuarios a ducharse y se ha marchado. No se ha quedado a ver el final del partido", comentó el periodista especializado en fútbol francés, Andrés Onrubia, en sus redes sociales.

Informa Canal Plus Francia que Neymar se ha ido del estadio tras ver la roja ante el Strasbourg. Se ha ido a los vestuarios a ducharse y se ha marchado. No se ha quedado a ver el final del partido. — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) December 28, 2022

Entretanto, la simulación con la que despidió el 2022 es la única imagen.

¡ROJA PARA NEYMAR! El brasileño simuló, se ganó la segunda amarilla y afuera...



📺 Mirá la #Ligue1 por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/cpN8T2oOee — SportsCenter (@SC_ESPN) December 28, 2022

