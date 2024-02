Neymar tira al agua a Mbappé: lo expone por fracasos del PSG

El futbolista brasileño Neymar se encuentra fuera de competencia por cuenta de la delicada lesión de rodilla que sufrió con la Selección Brasil. Mientras tanto, no olvida su pasado en el PSG.

El delantero, que milita en el fútbol árabe, tuvo una polémica reacción en las redes sociales, exponiendo que antes de su marcha todo estaba bastante mal en el club.



En una publicación en Instagram de la cuenta 'jogada ensaiada', el futbolista hizo un like que desató la controversia, en una publicación referente a la salida de Kylian Mbappé del PSG.

Neymar y Kylian Mbappé Foto: Joan Valat. Efe

"Ningún jugador debe ser superior a una institución. El PSG, un ejemplo de gestión futbolística. Supieron reunir a los mejores jugadores y tenían el mejor equipo del planeta. Cuando el equipo empezó a funcionar bien, el ego de ‘cierto francés’ empezó a perturbar el ambiente. Mbappé empezó a sentirse excluido, la mayoría del equipo hablaba español y él amenazó con dejar el equipo. Para no perder a su preciado Mbappé, el PSG empezó a vender a los que no coincidían con el pensamiento de Mbappé y trajo a los jugadores franceses que quería. Después de hacer todo lo posible para que todo saliera como quería, Mbappé comunicó al PSG que dejaría el club gratis al final de la temporada. Y al final, esto es lo que le queda al PSG'', dice la publicación que recibió el 'like' de Neymar.

La marcha de Mbappé

Kylian Mbappé Foto: Efe

Mbappé anunció durante el entrenamiento de este viernes a sus compañeros del Paris Saint-Germain (PSG) su decisión de abandonar el equipo este verano, tal y como se había filtrado la víspera a la prensa francesa, según informó la cadena RMC Sport.



El anuncio de '7' parisino al resto de los jugadores se produjo, de acuerdo a ese medio, justo antes de la sesión de preparación que tuvo lugar en la ciudad deportiva de Poissy, antes del viaje del equipo para jugar el duelo liguero ante el Nantes de este sábado.



Pese a que la noticia, aunque en cierta medida esperada, generó el jueves una auténtica tormenta informativa, el entrenador del PSG, Luis Enrique, aseguró en una rueda de prensa posterior al entrenamiento que el ambiente este viernes en Poissy fue el habitual. "Normal y corriente, sin novedades", sostuvo el técnico español, que rechazó hacer valoraciones sobre la marcha de Mbappé hasta que el club y el jugador se posicionen de manera oficial.





DEPORTES Y EFE

