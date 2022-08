La noticia de que Neymar está siendo investigado en España por supuesta corrupción y estafa en su llegada al Barcelona alarmó a cierto sector del mundo del fútbol.

La idea de que el jugador del París Saint Germain pudiese llegar a ser encarcelado asustó a unos cuantos seguidores. Y aunque todo indica que 'Ney' no estará tras las rejas, varios futbolistas famosos sí han estado en prisión o cerca de ella.



Estos son los casos más icónicos.

Neymar

Facebook Twitter Linkedin

El brasileño fue captado en el entrenamiento del pasado 9 de noviembre. Foto: Sebastiao Moreira. EFE

Neymar, delantero del París Saint Germain, consiguió un habeas corpus en un tribunal brasileño gracias al cual no podrá ser "procesado o detenido" por evasión fiscal en su país, en el marco de dos acciones tributarias, según informó su asesoría.



El Tribunal Federal Regional de la 3ª Región de Brasil determinó la suspensión de un "procedimiento criminal investigativo" en el cual la Fiscalía le proponía un acuerdo para evitar sentar a Neymar en el banquillo de los acusados. Sin embargo, la corte consideró que no hay suficientes indicios para que el Ministerio Público ofreciera un acuerdo.



"Sería marcadamente autoritario amenazar con Derecho Penal a aquel que ejerce su derecho constitucional elemental de pagar todo cuando sea debido, pero sólo cuando sea debido", alegó la defensa del futbolista en una nota, representado por el bufete Davi Tangerino Advogados.



Este caso no tiene relación con el juicio que la estrella de la selección brasileña afrontará en España el próximo octubre, un mes antes de que empiece el Mundial de Catar, por presuntas irregularidades en su fichaje por el Barcelona en 2013.



En la causa brasileña, Neymar es acusado de evasión fiscal por no declarar correctamente y, por tanto, no abonar los impuestos correspondientes referentes a unos pagos que él y su familia recibieron del Barcelona entre 2011 y 2013, cuando aún era jugador del Santos.



El Fisco brasileño le impuso una multa de 188 millones de reales (hoy unos 36 millones de dólares) que el futbolista consiguió rebajar de forma considerable mediante una serie de recursos en instancias judiciales. En mayo de 2020, consiguió además una cautelar que le permitió suspender el pago de la multa hasta que el caso fuera juzgado.



La defensa de Neymar alega que buena parte del dinero que le exigen las autoridades brasileñas lo abonó en España, mientras defendía los colores del Barcelona, a través del pago de impuestos en ese país, cuyos valores deberían restarse a la multa.



Tras el habeas corpus, sus abogados insistieron en que no hay la "mínima certeza sobre la existencia de un hecho criminal", ni "la posibilidad de que el Ministerio Público Federal buscase una condena" o tuviera un "interés en actuar".



(No deje de leer: ¿Shakira y Piqué no se separan? Así sonó 'Te felicito' en camerino de Barcelona).

Benjamin Mendy

Facebook Twitter Linkedin

El lateral Benjamin Mendy. Foto: Franck Fife / AFP

El defensa del Manchester City, Benjamin Mendy, se enfrentará a un juicio penal en agosto por varias violaciones y agresión a seis mujeres, después de una audiencia este miércoles ante un tribunal británico.



En total, el francés afronta nueve acusaciones, siete de ellas por abuso sexual, entre las que hay implicadas seis mujeres.



Para fichar a Mendy, una de las grandes esperanzas del fútbol francés hace unos años, el City pagó 60 millones de euros (68 millones de dólares) al Mónaco, convirtiéndose en la época en el defensa más caro de la historia.



Su carrera ha estado marcada por las lesiones, pero formó parte del equipo francés que ganó el Mundial de Rusia 2018 (internacional en 10 ocasiones).



Con el City, ha jugado apenas 75 partidos en las últimas cuatro temporadas.



(Siga leyendo: ¿Shakira y Piqué no se separan? Así sonó 'Te felicito' en camerino de Barcelona).

Ronaldinho

Facebook Twitter Linkedin

Ronaldinho en el Parque de los Príncipes. Foto: AFP

El 6 de marzo de 2020 el mundo del fútbol vivió un 'golpe inesperado'. Ronaldinho, 'La alegría del fútbol', estaba siendo conducido a un centro de reclusión en Paraguay.



Con el tiempo, se conocería que el motivo de su detención había sido el ingreso al país guaraní con un pasaporte falso. Luego, después de cumplir más de un mes en la cárcel, a Ronaldinho le fue concedido el derecho a prisión domiciliaria.

George Best

Facebook Twitter Linkedin

Supuesto fantasma de George Best. Foto: Discovery Plus / Archivo

El primer gran caso de un jugador involucrado con problemas policiales fue el de uno de uno de los mejores jugadores del siglo XX: el norirlandés George Best.



La vida del 'quinto beattle', como se le conocía, fue siempre una fantasía. A la par de ser reconocido por su agilidad en la cancha, fue distinguido por su intensidad fuera de ella. Es bien sabido que, en gran parte de su vida, tuvo problemas con el alcoholismo y los excesos. Precisamente, en 1984, cuando ya estaba viviendo sus últimos días como futbolista, Best fue arrestado por golpear a un policía que lo interceptó por conducir borracho.



Como castigo, permaneció cerca de tres meses en prisión.



Aun así, cuando salió, continuó viviendo su acostumbrada vida 'sin límites'.

Más noticias

DEPORTES