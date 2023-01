Tras la derrota del PSG ante Rennes, Neymar fue uno de los grandes señalados por la prensa francesa, que lo calificó con un pobre 3 y un comentario lapidario: “Como contra Angers a mediados de semana, el brasileño bajó demasiado a buscar balones e intentó demasiadas veces marcar la diferencia en solitario. El resultado fue que perdió pelotas en zonas complicadas y casi nunca causó peligro en el área del Rennes”.

La molestia por la lesión sufrida en su tobillo durante el Mundial de Qatar parece no haber desaparecido por completo ya que durante el partido contra el Angers donde el PSG ganó por 2-0, jugó el tiempo completo pero se lo veía cojeando continuamente. Quizá esto explique en parte que no haya recuperado su mejor nivel.



De todas maneras la prensa francesa no perdona y el periodista Daniel Riolo del medio RMC Sport criticó al futbolista: “¿Nos damos cuenta de que Neymar, en cuanto a contratación y salario, es el mayor fracaso de la historia del fútbol?”, en referencia al traspaso del brasileño comprado por 222 millones de euros al Barcelona en el verano de 2017.



Y continuó: “No se me ocurre un fracaso más grande por lo que costó, es horrible. Que haya estado bien en dos partidos en el final de 2020 no significa que te vaya a salvar la vida”.



Neymar, 'el mayor fracaso en la historia del fútbol'

Neymar llorando por la eliminación de Brasil Foto: EFE

Desde que el PSG pagara una cifra récord por el fichaje de Neymar Jr, no ha podido ganar la Champions League, trofeo que obsesiona a los propietarios cataríes. El club jugó la primera final de su historia en 2020, con buenos pasajes del astro brasileño pero no pudo contra Bayern Munich, que se coronó campeón por 1-0.



En la última edición del máximo torneo europeo, el PSG quedó fuera en los octavos de final cuando perdió frente a Real Madrid. En ese momento, el diario Le Parisien sentenció que el club “se va por la puerta de atrás de la Champions League cubierto de ridículo”.



En el primer partido del club parisino luego de la derrota, donde venció al Bordeaux por 3 -0, el público manifestó su bronca y repudio contra el astro brasileño desde el momento de precalentamiento en la previa al encuentro. Desde entonces, el vínculo de Ney con la hinchada parisina es distante y frío, como se pudo ver luego de la victoria frente a Angers por la Ligue 1 cuando el jugador se retiró del campo de juego sin saludar a los hinchas.



El récord que Neymar posee y no tienen ni Messi ni Mbappe, es el de expulsiones, desde que se unió al PSG en 2017 fue expulsado 5 veces. Según Opta, es el jugador con más tarjetas rojas no solo del PSG sino de la Ligue 1. En el primer encuentro después del Mundial disputado ante Estrasburgo el 28 de diciembre, el brasileño recibió la tarjeta roja en el minuto 60 y no estuvo en la derrota contra Lens el primer día del año. Esto alienta el sentimiento de la hinchada de que el crack no tiene compromiso con el equipo.



CRÍTICA PESADA! 😮😮



O jornalista francês Daniel Riolo, da 'RMC Sports', fez duras críticas direcionadas à Neymar. O camisa 10 do PSG fez uma partida ruim na derrota de seu clube frente ao Rennes, pelo campeonato francês. pic.twitter.com/xcWKT6HqwZ — LANCE! (@lancenet) January 16, 2023

Durante el pasado verano europeo, luego de que el PSG intentara echarlo, Neymar cambió su actitud, adelantando una semana sus vacaciones y mejorando su rendimiento con un buen comienzo de temporada acumulando 15 goles y 13 asistencias en 22 encuentros. Pero los últimos partidos vuelven a poner en alerta al club parisino. A falta de un mes para el partido contra Bayern Munich por la Champions League, el equipo que privó al PSG de hacerse con la copa, queda por ver si la estrella repunta su rendimiento para lo que queda de la campaña.

