Neymar, en nuevo escándalo: mujer lo denunció

El futbolista Neymar fue denunciado en Francia por una exempleada del hogar brasileña que asegura que trabajó para él durante dos años cuando estaba en el París Saint-Germain sin haber sido dada de alta, según publica este miércoles el diario Le Parisien.

El rotativo asegura que Marcia, brasileña de 35 años que no tiene papeles, reclama al jugador 368.000 euros ante un tribunal de lo laboral de Saint-Germain-en-Laye, a las afueras de París, por haberla empleado entre enero de 2021 y octubre de 2022 sin darla de alta legalmente y otras faltas a la legislación francesa.



La denunciante asegura, según el rotativo, que trabajaba todos los días de la semana y que le pagaban en efectivo. Entre los delitos denunciados figuran, además del trabajo no declarado, el ritmo infernal que le imponían, la no remuneración de las horas suplementarias y la ausencia de vacaciones pagadas y de seguro médico.

Neymar se lesionó de gravedad. Foto: EFE

Marcia asegura que la obligaron a trabajar hasta quince días antes de dar a luz a su cuarto hijo y, tras el nacimiento, no la aceptaron en el puesto. Según la denuncia, la empleada trabajó para Neymar en su fiesta de 27 cumpleaños en febrero de 2019, antes de ser de forma puntual asistente de cocina y, desde enero de 2021, comenzó a estar de forma permanente al servicio del futbolista.



Sus tareas, señaló, iban desde la limpieza a hacer las uñas a la pareja del futbolista Bruna Biancardi. La demanda está acompañada de mensajes intercambiados por Marcia y la asistente personal de Neymar que probarían el trabajo de la mujer en casa del jugador brasileño.



Agrega que trabajaba 9 horas al día de lunes a jueves, seis los viernes y sábados y 7 los domingos, a razón de 15 euros la hora y el doble los festivos. Aunque no tenía nómina, apuntaba las horas en un cuaderno, también aportado como prueba.



Relató que, abandonada tras dar a luz a su cuarto hijo, tuvo que acudir a la caridad de asociaciones humanitarias para alimentar a su familia, hasta que entró en contacto con una asociación que ayuda a mujeres brasileñas con problemas en Francia que la pusieron en contacto con dos abogados.



Antes de que Neymar abandonara París para jugar en Arabia Saudí, le enviaron, dijo, un correo para buscar una salida amistosa al contencioso y, ante la ausencia de respuesta, ha decidido acudir a la justicia laboral.



