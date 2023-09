En el partido disputado en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd de Riad y en sustitución de su compatriota Michael, comenzó la nueva etapa de Neymar en el fútbol de Arabia Saudí, como referente del Al Hilal, el pasado viernes. Su nuevo equipo recuperó el liderato de la competición al ganar al Al Riyadh del español Juanmi (6-1), en la sexta jornada, en la que también se estrenó el belga Yannick Carrasco, exjugador del Atlético Madrid, con el Al Shabab.

Nueva rumba de Neymar

Sin embargo, el astro brasileño está en polémica y tiene que ver con un video que salió a la luz que muestra al futbolista en una discoteca de Barcelona, al parecer el pasado miñercoles antes de su llegada a Arabia tras afrontar la doble fecha de la eliminatoria al Mundial con Brasil.



Un periodista difundió un comprometedor vídeo de Neymar disfrutando de una noche en una discoteca con dos mujeres, mientras el jugador espera la llegada de su hija con su pareja, la influencer Bruna Biancardi.



Neymar se encuentra en un rincón de la discoteca mientras a su lado bailan y cantan algunas mujeres. Al futbolista se le ha criticado en la prensa brasileña el no regresar rápidamente a Arabia a estar con su pareja y tampoco concentrarse en su debut con su nuevo equipo.



Sin embargo, desde el entorno de Neymar han expresado que no se trata de ningún escándalo y que no hay nada raro, que el jugador se encontraba en España por compromisos personales. “Fue a Barcelona a ver a Davi y también al cumpleaños del hijo de Carol Dantas”, dijeron.

O jornalista @euleodias divulgou um vídeo comprometedor de Neymar a desfrutar de uma noite numa discoteca em Barcelona com duas mulheres, enquanto o jogador aguarda a chegada de uma filha com a influenciadora Bruna Biancardi. pic.twitter.com/DvgebGuiff — Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 18, 2023

Segundo o jornalista, Léo Dias, na última quarta-feira (13), Neymar foi flagrado em uma boate de Barcelona, na Espanha, acompanhado de duas mulheres.



📽️: @Metropolespic.twitter.com/5we5khZ4PE — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) September 18, 2023

DEPORTES

Más noticias de deportes