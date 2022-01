El estreno de su documental 'Neymar, el caos perfecto', que ya se puede ver bajo demanda en Netflix, ya ha dado las primeras noticias, como el testimonio del astro braisleño en el que admite que en verano de 2019 quería dejar el París Saint-Germain para volver al Barcelona, dónde él era más feliz.





"Cuando tomé la decisión de irme del PSG, no fue por un hincha o un club. Es porque vi que me sentía mejor en otro lado. Nunca tuve nada contra la afición del PSG, ni contra el propio club. Nunca fue eso. Al contrario. Estoy muy agradecido, estamos del mismo lado, defendemos la misma camiseta. Estoy aquí para ayudar", dijo Neymar.



"Él queria dejar el PSG para volver al Barça. Yo no quería que dejara el PSG, pero ¿para quién trabajo yo? Intentamos dejar el PSG de forma amistosa pero no funcionó", dijo el padre de Neymar.

Exitoso preestreno

El preestreno de la serie documental "Neymar, el caos perfecto", producida por Netflix, batió récord la noche de este lunes en la plataforma de streaming Twitch en Brasil, durante una transmisión en vivo del primer episodio.



La esperada producción de tres entregas, que aborda la carrera futbolística y la vida personal de Neymar, de 29 años, alcanzó los 530.000 espectadores simultáneos en Twitch, dando cuenta de la expectativa antes del estreno oficial en la plataforma el martes.



El primer episodio de la producción donde el '10' brasileño "abrió" su vida al público, según su propia descripción, fue exhibido por el canal del reconocido periodista de TNT Sports y streamer brasileño Casimiro Miguel, que cuenta con 1,6 millones de seguidores.

Su carrera, en pantalla

Neymar muestra su camiseta de Brasil. Foto: EFE

El relato recorre desde los inicios de Neymar en el fútbol, en el seno de una familia humilde en el estado de Sao Paulo, y sus primeras victorias en el Santos, hasta la fama como estrella de la 'canarinha' y en Europa, donde brilló en el Barcelona desde 2013 y en el Paris Saint-Germain a partir de 2017.



Neymar, una figura controvertida dentro y fuera de la cancha, incluso con acusaciones de abuso sexual por parte de distintas mujeres, despierta por igual amores y odios entre los fanáticos del fútbol.



La serie da cuenta de las numerosas críticas que ha afrontado el atacante durante su carrera. "Soy mucho más criticado de lo que merecía y a veces es difícil. En la familia y el círculo próximo, eres el Batman de la vida de ellos, y para quien no te conoce bien, soy el Guasón", dice.



"Yo confío en mí, y basta", agrega. Además, se lo muestra en su faceta de padre de Davi, de 10 años. Y en la relación con su padre, de quien heredó el nombre y es custodio de su imagen. En un fragmento, el padre de Neymar asegura que a su hijo le quedan "siete u ocho" años para terminar la carrera.



Sus actuales compañeros de equipo Lionel Messi y Kylian Mbappé también aparecen en pantalla, al igual que otras figuras como Thiago Silva, Dani Alves y el inglés David Bekham.





DEPORTES Y AFP

