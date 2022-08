El París Saint-Germain continuó con su arrollador inicio de temporada y goleó 5-2 en casa al Montpellier, este sábado en la 2ª jornada de la Ligue 1, en un partido donde brilló Neymar con un doblete.

Con 6 puntos, el PSG lleva con autoridad los mandos de la clasificación y confirma su buen momento de la mano de su nuevo entrenador, Christophe Galtier, que se estrenaba como local en el banquillo del Parque de los Príncipes.



Antes del triunfo de este sábado, el equipo de la capital francesa había ganado 5-0 en la primera jornada, en Clermont-Ferrand, y 4-0 al Nantes en el Trofeo de Campeones (Supercopa de Francia), en un partido jugado en Tel Aviv.

No todo lo que brilla es oro



El primer tanto de los parisinos este sábado ante el Montpellier llegó en el 39 (1-0), con un gol en contra de Falaye Sacko cuando intentaba cortar un pase de la muerte enviado por Kylian Mbappé.



Neymar dejaba el partido encarrilado antes del descanso al transformar un penal en el 43 (2-0) y el astro brasileño ampliaba la cuenta en el 51 (3-0), con un remate de cabeza.



Con su protagonismo de este sábado, Neymar se reivindica, un día después de haber quedado fuera de la lista de treinta candidatos al próximo Balón de Oro.



El PSG había terminado en cabeza la primera jornada de la liga francesa, al golear 5-0 el pasado sábado en Clermont-Ferrand, y el triunfo de este sábado refuerza el dominio del vigente campeón.

Neymar, jugador del PSG y de Brasil. Foto: EFE



Sin embargo, Neymar, al parecer, no salió contento del juego. Falló el primer disparo desde los 12 pasos, pero cuando fue a patear el segundo se presentó un inconveniente con Mbappé.



Un aficionado criticó esa acción que no se vio en la transmisión de televisión, y el brasileño le dio un 'me gusta'.



“Ahora es oficial, Mbappé es quien patea los penaltis en el PSG. Claramente esto es cosa de contrato, porque en ningún club del mundo que tenga a Neymar, sería el segundo cobrador, ninguno!! Parece que por el contrato Mbappé es dueño del PSG!!”, escribió el seguidor.



