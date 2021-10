Neymar no jugó contra Venezuela, ¿cuándo vuelve?

La Selección de Brasil está lista para volver a contar con su máxima figura, el atacante Neymar, en el partido contra Colombia, este domingo, en el estadio Roberto Meléndez, de Barranquilla.



Brasil ya había jugado en la eliminatoria sin Neymar

No fue la primera vez que Brasil tuvo que prescindir del delantero del París Saint-Germain. Ya había quedado por fuera de la fecha eliminatoria de noviembre del año pasado, por lesión.

Sin embargo, cada vez que Neymar entró a la cancha fue figura determinante para el equipo dirigido por Tite. En seis partidos jugados, ha anotado seis goles y ha aportado cinco asistencias. Es el segundo máximo anotador de la eliminatoria, detrás del boliviano Marcelo Martins, quien lleva ocho tantos.



Tite decidió poner como titulares a Gabriel Jesús y Gabigol en el partido del jueves contra Venezuela, para reemplazar a Neymar. Y luego, reemplazó al primero por Antony, jugador del Ajax y debutante con la selección brasileña.

Un debutante, Antony, fue clave para Brasil

Gracias al aporte de Antony, que anotó el tercer gol, y de otro debutante, Raphinha, que hizo dos asistencias, Brasil supo remontar un partido que perdía 1-0 con Venezuela hasta el minuto 71 y lo terminó ganando por 1-3, en Caracas.



“En el entretiempo les dije que cuando un equipo no está bien, es porque el conjunto no anda bien. Les dije: 'Ustedes necesitan mejorar el rendimiento individual'. Vamos a elevar el nivel técnico y vamos a tener esas piezas importantes que entraron. Con esas contribuciones, vamos poniendo jóvenes", explicó Tite.



Sin contar el juego Brasil vs. Argentina, del que aún no hay ninguna decisión de Fifa tras la suspensión a los 4 minutos, por la irrupción de las autoridades sanitarias locales en busca de cuatro jugadores albicelestes, el equipo de Tite tiene campaña perfecta en la eliminatoria, con nueve victorias en igual número de partidos, y en esa condición llega a Barranquilla para jugar el domingo.



