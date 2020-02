Neymar quiere seguir de pelea con PSG: la fuerte crítica que le hizo

Neymar, quien se perdió los últimos cuatro partidos del PSG por una lesión en la costilla, desaprueba la decisión de no dejarle jugar hasta este martes contra Borussia Dortmund, según declaró a RMC Sport después de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Desafortunadamente no fue mi elección, fue la del club, de los médicos, fueron ellos quienes tomaron esta decisión, que a mí no me ha gustado", dijo el delantero brasileño a RMC Sport.



Neymar, que no pudo jugar en los octavos de final de la Liga de Campeones el año pasado por una lesión en un pie, marcó un tanto este martes pero no fue suficiente para evitar la derrota de su equipo (2-1).



Ante la psicosis que rodea el estado de salud del número 10 brasileño, también ausente en la vuelta de los octavos de final de 2018 por una lesión, durante las últimas dos semanas se ha aplicado al extremo el principio de precaución, como en el último partido en Amiens (4-4) jugado el sábado con una mayoría de suplentes.



"Tuvimos muchas discusiones sobre eso porque yo quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo y al final soy yo quien lo sufre", declaró Neymar.



"Fue un partido difícil, pero tenemos que hacer lo que podamos en el partido de vuelta. Jugar en casa es lo mejor del mundo, tenemos 90 minutos para hacer algo. Es difícil quedarse cuatro partidos sin jugar", agregó.



El PSG, que ha convertido la Liga de Campeones en su principal objetivo, acumula tres eliminaciones consecutivas en los octavos de final. El partido de vuelta de los octavos contra Borussia Dortmund se disputará el 11 de marzo en París.



AFP