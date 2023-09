Neymar estalló en una entrevista y contó que al lado de Lionel Messi vivieron momentos de infierno en el PSG, durante el tiempo en el que estuvieron juntos el club parisino.

"Estuve muy feliz por el año que tuvo, pero a la vez muy triste, porque vivió las dos caras de la moneda, tocó el cielo con la Selección Argentina, lo ganó todo en los últimos años, y con París vivió el infierno", contó en 'Globo Esporte'.

Difíciles momentos

Y agregó: "Vivimos un infierno, tanto él como yo. Nos molestamos, porque no estamos ahí por nada, estamos ahí para dar lo mejor, ser campeones, tratar de hacer historia, por eso empezamos a jugar juntos nuevamente, nos juntamos ahí para hacer historia. Desafortunadamente, no lo logramos".



Neymar advirtió que el argentino salió de Francia de una manera que no se justificaba y no merecía.



"Messi se fue del PSG de una forma que, futbolísticamente, no se merecía. Por todo lo que es, todo lo que hace, cualquiera que lo conoce lo sabe, es un tipo que entrena, que pelea, si pierde se enoja, y fue acusado injustamente en mi opinión", precisó.

Messi y Neymar Foto: AFP



"Pero al mismo tiempo estaba muy feliz de que ganara el Mundial. Como dijiste, el fútbol fue justo esta vez, desde que se fue la selección brasileña, Messi merecía terminar así su carrera", advirtió.



Se habla de que Carlo Ancelotti será el técnico de Brasil, pero el delantero no quiso hablar de tema.



"Estoy hablando aquí, pero no sé nada, nunca he hablado con el presidente ni con nadie. Si es Ancelotti será muy bien recibido, es un tipo de renombre, que lo ha ganado todo en su carrera. Nosotros, si tengo esta oportunidad, obviamente la disfrutaré mucho, me gusta aprender y podemos intercambiar ideas, enseñar a todos los jugadores que tienen experiencia en la Selección Brasileña. El equipo hoy podría hacer algo diferente a toda su historia, tenga entrenador extranjero o no, no lo sé, pero depende del presidente y estoy seguro de que tomará la decisión correcta", dijo

