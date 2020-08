Neymar se pone serio y aclara el tema de su salida del PSG

Neymar es uno de los jugadores que está en la órbita de los grandes equipos del mundo. Cada vez más se habla de su salida del PSG, tema que aclaró en una entrevista para la revista 'PSG le mag'.

"Me quedo en el PSG la próxima temporada. Me quedo con la ambición de volver a llegar a la final de la Champions, y esta vez para ganarla", señaló el brasileño.



Le puede interesar: (PSG sigue a la carga por Messi; Neymar y Di María lo habrían llamado)



"Me gusta la idea de hacer todo lo que esté en mis manos para dejar mi nombre en los libros de historia del club", declaró Neymar, a pesar de perder la final de la Liga de Campeones con el Bayern Múnich.



El brasileño ha sido centro de todas las miradas, luego de la final de la Champions, pero dejó claro que se queda en ele elenco francés-.



Deportes