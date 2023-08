Si bien Neymar volvió a jugar, anotando de paso un doblete de goles durante el amistoso contra Jeonbuk Motors (3-0), el jueves en Busán, Corea del Sur, su futuro en el club no está asegurado.

Con Kylian Mbappé castigado por el club debido a su situación contractual y Lionel Messi fuera ya del equipo, 'Ney' es ahora la única gran estrella del PSG.



Celebró su regreso con dos goles y una asistencia de tacón a Marco Asensio marca de la casa.



'Ney' marcó su primer gol tras una serie de regates y finalizó con una finta de planta para engañar a los defensores y anotar con ayuda del poste (40).



El segundo tanto llegó tras escaparse por la izquierda y batir al guardameta Kim Jeong-hoon (83).



Así, el brasileño iluminó el final de pretemporada del París SG, que desde la victoria contra Le Havre (2-0) y el inicio de la gira asiática acumulaba un empate a cero contra Al-Nassr y dos derrotas contra Cerezo Osaka (3-2) e Inter de Milán (2-1).

El anuncio

El diario L'Équipe dijo que el brasileño pidió salir traspasado este verano del PSG.



"La noticia llega después de conocerse que el extremo del conjunto parisino habría sido ofrecido al equipo azulgrana en varias ocasiones, tal y como avanzó MD ayer, a pesar de que Xavi Hernández no está por la labor de su regreso", dice Mundo Deportivo de España.



Y agregó: "La situación del Barça, que también está pendiente de Bernardo Silva, y la de Neymar, que no es un indiscutible en combinado dirigido por Luis Enrique, hacen que de nuevo se hable del brasileño en clave culé. Además, no hay que olvidar el interés del agente del ex jugador culé y gran amigo de Joan Laporta, Pini Zahavi, para que la operación llegue a buen puerto".

