Neymar no ha comenzado de gran manera su aventura en Arabia Saudita. El brasileño ha disputado tres juegos con Al Hilal y solo en el juego contra Al Riyadh tuvo un importante aporte.



No obstante, en los otros dos juegos no fue determinante y, en cambio, se vio envuelto en varias polémicas, como por ejemplo su pelotazo a un jugador durante el juego ante Navbahor Namangan en la Champions Asiática.



Pues bien, en las últimas horas surgió un rumor de que el brasileño habría solicitado al club la salida del entrenador Jorge Jesús luego del juego en Champions.



Neymar pide la salida de su técnico Foto: Twitter: @neymarjr

No obstante, el brasileño dio un paso adelante y desmintió los rumores sobre que había pedido la cabeza del técnico portugués.



"Mentiras... Tienen que dejar de creer en estas cosas, páginas como estas... ¡Con millones de seguidores no pueden continuar divulgando noticias no verdaderas! Con todo el respeto del mundo, les solicito que detengan esto. Es una falta de respeto.", mencionó a través de Instagram.



Neymar no ha tenido su mejor inicio de temporada con Al Hilal y las lesiones han mermado su rendimiento sobre el terreno de juego. Desde su llegada a Arabia Saudí, solo ha logrado diputar 501 minutos, divididos en tres partidos; aunque no ha logrado estrenarse como goleador.

نيمار بعد انتشار خبر SPORT الاسبانيه :



- كذب ، عليكم ان تتوقفوا عن تصديق هذه الاشياء ، صفحات مثلكم لديها ملايين المتابعين لاينبغي عليها ان تقوم بنشر هذه الاخبار الكاذبه , بفائق الاحترام انا اطلب منك التوقف عن هذا ، لأن فيه الكثير من عدم الاحترام . pic.twitter.com/2tUirUog1H — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) September 25, 2023

