Neymar ya es papá: Mavie se llama su hija, según reveló en sus redes

Neymar y la modelo Bruna Biancardi le dieron la bienvenida a su primera hija en común. La pequeña nació en Sao Pablo, Brasil, mientras su padre se encontraba Arabia Saudí por sus responsabilidades laborales con su equipo, el Al Hilal.



Rápidamente, viajó para estar junto a la niña en sus primeras horas de vida. Con una publicación en las redes sociales, la madre confirmó el nombre que eligieron para la bebé: Mavie.



"Nuestra Mavie llegó a completar nuestras vidas ¡Bienvenida, hija! Ya eres muy amada por nosotros. Gracias por elegirnos", escribió la flamante madre en Instagram junto a una adorable recopilación de fotos desde la clínica donde nació la niña.



Con miradas cómplices y sonrisas en los rostros, los padres de la bebé demostraron la gran felicidad que atraviesan. El jugador también compartió la publicación en sus redes sociales.



Respecto a Mavie, el nombre elegido por Neymar y Bruna , tiene origen francés y significa "mi vida".



Neymar pide perdón por sus infidelidades

Neymar es padre ya de Davi Luca, fruto de su relación con Carolina Dantas, mientras que la modelo se convirtió en madre por primera vez.



Durante el embarazo, pasó momentos difíciles, dado que en dos ocasiones salieron a la luz confirmaciones de infidelidad de parte de Neymar. En junio se conoció la noticia de que el jugador estuvo con otra mujer y, por tal motivo, realizó un pedido de disculpas en sus redes sociales.



"Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento en la obligación de reafirmar esto públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública. No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a funcionar, pero hoy aseguro que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor nos hará más fuertes. Siempre nosotros. Te amo", escribió en un extenso mensaje, mostrándose arrepentido.

Cuando parecía que todo marchaba bien, la historia se repitió. En septiembre se difundieron imágenes del jugador en una fiesta a los besos con una joven que no era Bruna.



En ese entonces no hubo disculpas públicas, pero fue la propia modelo quien hizo un contundente descargo. "Estoy al tanto de todo lo ocurrido y, una vez más, decepcionada", manifestó en su cuenta de Instagram. "En la recta final de mi embarazo, mi foco y mi preocupación se dirigen exclusivamente a mi hija y eso es lo único en lo que voy a pensar en este momento. Agradezco los mensajes de cariño", agregó.



Desde entonces, la pareja no confirmó si siguen juntos o tomaron distintos caminos. Como sea, tras el nacimiento de su hija se mostraron muy felices.

