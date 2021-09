Néstor Pitana: el jalón de orejas que le dio la Fifa

El árbitro argentino Néstor Pitana sigue siendo muy criticado por su actuación en la Copa América de Brasil 2021, en la que dirigió, en la fase de grupos, el partido entre la selección local y Colombia.

Pitana dejó seguir la jugada luego de que un balón pegara en su cuerpo. De ese rebote nació un centro al área colombiana de Renán Lodi que terminó con el gol del empate brasileño, anotado por Roberto Firmino.



En su momento, la acción despertó una gran polémica. Mientras algunos defendieron la actuación de Pitana y aseguraron que había acertado porque la posesión de balón no cambió de equipo, otros consideraron que esa jugada no debió validarse.



Finalmente, Colombia perdió ese partido por 2-1. Pitana no dirigió más en la Copa América, pero sí fue designado, posteriormente, para un clásico entre Nacional y Peñarol, en la Copa Sudamericana, y para el juego Sao Paulo vs. Palmeiras, en la Libertadores. También volvió a pitar en la eliminatoria el pasado 2 de septiembre, en el partido entre Perú y Uruguay.



Según el periodista Javier Hernández Bonnet, de Blu Radio, a Pitana le hicieron un fuerte llamado de atención por lo sucedido en la Copa América. “Usted no legisle, que usted no es 'board', no se ponga a inventar", afirmó que le dijeron al juez.



La jugada hizo que la Fifa enviara una aclaración a los jueces para evitar confusiones. "Les acaban de enviar a los árbitros internacionales, la instrucción es precisa y contundente: pelota que pegue en el árbitro, inmediatamente se dará balón a tierra a favor del equipo que la tocó en última instancia", aseguró Hernández Bonnet.



