Pitana, en polémica: cambia criterio y le recuerdan el Brasil-Colombia

El árbitro Néstor Pitana volvió a ser el centro de la polémica por sus decisiones. Esta vez fue cuestionado en Argentina, por una acción de juego en el partido entre River Plate y Estudiantes de La Plata, en una jugada similar a la del partido de Brasil y Colombia en la pasada Copa América que tantas críticas le valieron.



(Le puede interesar: Reinaldo Rueda prepara convocatoria, con luces y sombras)



La acción esta vez se dio en el partido en el que River Plate igualó 1-1 en su visita a Estudiantes en La Plata en el fútbol argentino.

¿Qué paso, Pitana?

La acción que le cuestionan a Pitana, fue cuando el balón le pegó en el cuerpo y el árbitro detuvo la jugada, en lo que prometía ser una acción de contragolpe del equipo millonario.



(Lea además: PSG piensa en terminar el contrato con Sergio Ramos, dice prensa de Francia)



De hecho, cuando Pitana ordenó detener el juego, un defensor de River intentó jugar rápido, pero el juez retrotrajo esa acción y obligó a River a ejecutar nuevamente la falta, cuando el rival ya estaba ubicado.



El juez decidió dar balón a tierra, que era lo que se esperaba que hiciera en aquel juego de Colombia.

Pitana, en polémica como en la Copa América

Facebook Twitter Linkedin

Pitana, durante el partido de Brasil y Colombia. Foto: AFP

Este criterio en el fútbol argentino fue distinto al del pasado 23 de junio cuando el juez argentino dio continuidad a una jugada del seleccionado brasileño, que terminó en gol, segundos después de que el esférico impactara en su cuerpo, en el juego contra Colombia.



Entonces, a Pitana le llovieron críticas desde Colombia y hasta hubo quejas de la Federación Colombiana de Fútbol, al considerar que el central perjudicó al equipo de Reinaldo Rueda.



(Lea también: Que la queja por quemar tiempo no sea solo cuando pierden (opinión))



Este domingo el que protestó fue el DT de River, Marcelo Gallardo, quien dio declaraciones sobre la actuación general de Pitana.



"A veces me enojo porque él ve cosas únicamente que ve él, es como que tiene tanto don para manejar los partidos que lo hace peligroso, pero no porque te va... Porque maneja situaciones que solamente él, y para los dos lados, eh, siempre me pasa lo mismo, para los dos lados, no me gustan, pero bueno, qué va a ser, hay que replantearnos todos sobre este tipo de cosas. A veces cuando le querés hablar no te mira, te ignora, entonces a veces te saca de lugar, pero bueno, nada más que eso, no digo más nada", dijo Gallardo sobre Pitana.





DEPORTES Y FUTBOLRED

Más noticias de deportes

-Le descubren problema cardiaco al ‘Kun’ Agüero



-Davinson, otra vez sin DT en el Tottenham



-Alerta en la Selección: Stefan Medina se lesionó en México