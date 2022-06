Barranquilla, históricamente, ha sido la casa de la Selección Colombia. Tras una primera eliminatoria en 1965, en la que una nómina prácticamente amateur quedó eliminado del Mundial de Inglaterra 66, el equipo comenzó una larga relación con la capital del Atlántico.

Jugando como local en Barranquilla, Colombia clasificó a cinco de los seis mundiales en los que ha participado: Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.



Sin embargo, en las dos últimas eliminatorias, el equipo no ha rendido igual en casa. En la ruta hacia Rusia, solamente sacó 15 puntos de 27, aunque compensó con lo que consiguió como visitante. La eliminatoria para Catar 2022, que dejó a la Selección sin cupo, primero, con Carlos Queiroz, y luego, con Reinaldo Rueda, mostró a una Colombia pobre como local: 13 puntos de 27, un balance que, esta vez, no pudo recuperar a domicilio.

Juan Guillermo Cuadrado reconoció la dificultad de jugar en Barranquilla



Juan Guillermo Cuadrado, uno de los referentes de la Selección, se refirió al tema el pasado 10 de junio, en un acto publicitario en Bogotá.



"Jugar en Barranquilla es difícil, no solo para el equipo que viene. A nosotros se nos hace difícil. En muchos partidos he visto al equipo en dificultad. Hablo personalmente, no porque quiera cambiar la casa de la Selección, jamás. Pero se hace difícil. La gente no entiende lo duro que es cuando vienes de Europa a Barranquilla, con cambio de hora y sin dormir bien", declaró entonces.

Néstor Lorenzo, por ahora, no tiene planeado cambiar de sede para jugar



La sede de Barranquilla fue uno de los temas que le preguntaron al ​nuevo técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, en la rueda de prensa en la que fue presentado en Bogotá, el martes pasado.



"Yo me sentí cómodo con los siete años en la sede de Barranquilla porque creo que había una energía especial, pero bueno, eso es para evaluar más adelante", aseguró Lorenzo. La pregunta, además, estaba relacionada con que el argentino dirige hoy un equipo de altura, Melgar de Arequipa, a 2.300 metros.

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Foto: Alcaldía de Barranquilla



Lo cierto es que en la Federación Colombiana de Fútbol, al menos por ahora, no tienen pensado cambiar de sede. De hecho, cabe recordar que en octubre del año pasado se inauguró una sede deportiva en Barranquilla, para facilitar el trabajo de la Selección. Si bien en Bogotá existe otra de similares características, no parece factible un cambio en estos momentos.



