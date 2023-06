Néstor Lorenzo ha ido consolidando un trabajo con la Selección Colombia y espera mostrar esos progresos contra Irak, este viernes en Valencia. Pero sus objetivos van más allá: quiere ir al Mundial de 2026 y ganar la Copa América. Estas son las principales frases de la rueda de prensa que dio este jueves en España.

El momento de la convocatoria. "Es una fecha que se hace complicada, están terminando las ligas, muchos vienen de sus vacaciones. En lo futbolístico, se están consolidando conceptos y en lo grupal, vamos todos para adelante".

El capitán. "Sé quién puede ser, dependo de la formación. Algunos están en vacaciones, hay que ir nivelando las cargas".



¿Va con dos equipos distintos? "Uno planifica, pero queremos dosificar algunas cargas, hay jugadores que tienen un gasto superior a otro y algunos en vacaciones, aveces es riesgoso. A medida que podamos hacer cambios y dosificar cargas para aminorar riesgos, lo haremos, pero sí queremos plantear los dos partidos con el estilo nuestro y lo que estamos buscando".



Jhon Córdoba y Julián Quiñones. "No me gusta hablar de nombres propios, seguimos más de 60 jugadores, los estamos viendo, siempre hay que elegir, ninguno está borrado, las puertas están abiertas para todos, esperamos que puedan venir. Siempre va a pasar. Estamos tranquilos, trabajando lo mejor posible".

Irak, el primer rival. "Irak es muy buen equipo de los seis partidos ganó 4 y solo perdió uno, es campeón del Golfo, es un equipo fuerte en lo físico. Va a ser un partido difícil, lo tomaremos con toda la seriedad, al igual que el segundo partido".



El objetivo con la Copa América. "Ganarla. Ir a ganarla. El objetivo es ganar cada partido que juguemos. Vamos a encontrar lo que presenta el fútbol en cada partido, pero todo lo que planteamos es jugar para ganar".



Qué mejorar con respecto al proceso de Pekerman. "No voy a criticar un proceso en el que trabajé a órdenes de josé, hicimos lo mejor que pudimos. Ahora como jefe de grupo tengo que ver las cosas que van apareciendo y que podríamos mejorar. Los preparadores físicos del fútbol colombiano saben que estamos interesados en mejorar la competencia interna y externa, en todo lo que podamos colaborar vamos a estar. No quiero comparar los procesos".



¿Promete algún título? "Cada partido es diferente, uno no puede prometer, pero lo que sí prometemos es la entrega para lograr el resultado, no vamos a jugar para ver qué pasa, vamos a jugar para ganar. Ojalá estemos a la altura".



¿Está cerca de su idea de juego? En lo que se vio hasta ahora el equipo ha mostrado algunos aspectos. La idea es consolidar esos conceptos, tratar de ser protagonista, jugar en campo rival, tener posesión pero también profundidad. Eso es lo que estamos trabajando con los tiempos que tenemos a todos".



Yaser Asprilla. "Es un jugador que siempre quiero tener, un jugador distinto, que me dé cosas distintas, que aporte su magia, su genialidad, es un chico muy joven, tiene mucho futuro, como alguna vez vino James, vino Juanfer, que aún están en el radar, pero hay que ir incorporando a chicos jóvenes que tengan ese estilo".

