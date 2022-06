El argentino Néstor Lorenzo no llegará hasta el mes de julio a hacerse cargo como nuevo entrenador de la Selección Colombia, cuando se desvincule del Melgar del Perú, pero desde ya su designación como nuevo entrenador nacional, en reemplazo de Reinaldo Rueda, genera debate.

Se trata de un DT que conoce el medio, por haber trabajado con José Pékerman en dos eliminatorias y dos mundiales (2014 y 2018), pero que no tiene los pergaminos que se esperan de un seleccionador extranjero, mientras varios técnicos colombianos esperaban una posible oportunidad.



La mayor controversia se genera porque Lorenzo no ha estado al frente como entrenador principal de una selección nacional, y, de hecho, como DT solo ha dirigido al Melgar, al que tiene peleando el título en Perú y en octavos de final de la Copa Sudamericana. En Colombia ya han surgido voces críticas sobre su elección, teniendo en cuenta que inicialmente se especulaba con candidatos de mayor trayectoria como Ricardo Gareca, Marcelo Bielsa, Gustavo Alfaro o Eduardo Berizzo, entre otros nombres.



Luego de que Colombia no clasificó al Mundial de Catar, y cuando se necesita emprender el proyecto hacia el Mundial 2026, sonaron nombres de técnicos colombianos como posibles candidatos, tales como Alberto Gamero, actual DT de Millonarios y uno de los mejores del momento en el país; Hernán Torres, DT del Tolima, que es el único equipo colombiano vivo en la Copa Libertadores, o los ya reconocidos mundialistas, como Jorge Luis Pinto, Juan Carlos Osorio –quien incluso se candidatizó tras la salida de Rueda– o Luis Fernando Suárez; este último, actualmente en el repechaje mundialista con Costa Rica, a ver si logra clasificar a Catar.



El exjugador de Colombia Macnelly Torres fue uno de los primeros que pusieron el dedo en la llaga de la crítica a la designación, y eso que trabajó con Lorenzo en la Selección. “Yo soy de los que piensan que para ser el técnico de la selección debe tener muchos pergaminos, mucha experiencia, y sabemos de que Néstor Lorenzo no reúne esas condiciones”, dijo Macnelly en 'ESPN'.



(Puede leer: Piqué: así fue la dura 'fiesta de la discordia' mientras estuvo con Shakira).

¿Acierto o error?

Facebook Twitter Linkedin

Néstor Lorenzo y José Pékerman. Foto: Efe - Archivo EL TIEMPO

Julio Comesaña, el colombouruguayo que fue asesor deportivo de la Federación Colombiana, de amplia trayectoria en el país y actualmente en el Medellín, considera que es un total acierto haber nombrado un técnico extranjero, porque los nacionales, dice, necesitan más “carácter”.



“Me parece mejor traer un extranjero porque acá acaban con los colombianos rapidito. En general, les gusta y confían más en un extranjero. Los únicos que aguantaron muchos años fueron (Francisco) Maturana y Hernán (Bolillo) Gómez, pero no olvido todo lo que pasó durante esas etapas. Vivo hace muchos años en Colombia y no necesito que alguien me cuente la historia. Acá hay algunos entrenadores muy capaces, pero se necesitan más carácter y autoridad que conocimientos. Hay que ser muy fuerte anímicamente para soportar todo. Un extranjero no sufre eso. El día que algo pasa se va y listo. Los de acá tienen que seguir viviendo acá y se torna insoportable por momentos”, dijo Comesaña a EL TIEMPO.



(Además: ¿'Súpercampeones' se hizo realidad? Vea la jugada que es tendencia en Japón).

Acá acaban con los colombianos rapidito FACEBOOK

TWITTER

En Colombia, el tema del manejo grupal no es menor. Ya el portugués Carlos Queiroz enfrentó una tempestad cuando hubo dificultades internas en el equipo, en aquellos partidos contra Ecuador y Uruguay de la eliminatoria anterior. A Reinaldo Rueda lo trajeron para apagar un incendio y al final también se quemó. Y, como bien dice Comesaña, Queiroz se fue y ya. En cambio, Rueda carga con esa eliminación de Catar, aunque fuera compartida. Generó además un nuevo antecedente negativo para los técnicos colombianos, como pasó durante los tres mundiales seguidos a los que Colombia no logró asistir (2002, 2006 y 2010), hasta que llegó un argentino, Pékerman.



Lorenzo tiene a favor que conoce el fútbol colombiano, pues estuvo como asistente en ese exitoso ciclo. Era la mano derecha de Pékerman y quien aportaba en las decisiones, aparte de tener a su cargo el entrenamiento del bloque defensivo, pues él como futbolista fue defensa. Eso, sumado a que también estuvo en Alemania 2006 como asistente en la selección de su país, por lo que de eliminatorias y mundiales, conoce. Todos esos son argumentos que avalan su capacidad.



Óscar Héctor Quintabani, colomboargentino, doble campeón con Nacional en 2007 y actual DT del Quindío, opina: “Tal vez la gente esperaba un DT de un perfil distinto. En el fútbol, en su esencia como espectáculo y trabajo, creo que el tema de nacionalidad está mandado a recoger. Sobran ejemplos en el fútbol de alta exigencia para demostrarlo. De su hoja de vida profesional, sabemos que fuera de haber sido jugador profesional internacional ha trabajado como DT en varios clubes. Y que a nivel de selecciones se conoce su trabajo como asistente de José (Pékerman) en Colombia. Un hecho importante es conocer el medio y su idiosincrasia. Si la dirigencia de la FCF lo escogió, será porque reconoce en él atributos sólidos para superar este momento crítico. Pero hay que ser optimista y comenzar a trabajar”.

'El nivel colombiano'

Facebook Twitter Linkedin

Néstor Lorenzo, en un entrenamiento de Colombia. Foto: Guillermo González

Hay entrenadores colombianos que hoy en día no consideran relevante la nacionalidad del DT elegido para la Selección Colombia, teniendo en cuenta que con Carlos Queiroz, portugués, se fracasó de la misma manera que con Reinaldo Rueda, que era el mejor técnico nacional del momento cuando fue elegido.



Alexis García, exfutbolista de la Selección y actual DT de La Equidad, opina que lo de menos es la nacionalidad, pero admite que en el país hay potencial para aspirar a un cargo como el de seleccionador nacional: “El hecho de que sea un extranjero no es relevante desde que tenga capacidad para clasificarnos al próximo mundial, pero es claro, para mí, que el nivel de algunos técnicos Colombianos es muy alto y deberían ser una gran opción; de todas formas, ya hay una decisión tomada y lo que sigue es respaldarlo y unirnos alrededor del equipo para bien de la Selección nacional”, dice.



García considera que la apuesta de la Federación puede ir encaminada a repetir un ciclo exitoso como el de Pékerman, aunque no está seguro de que eso pueda suceder. “La opción del entrenador que eligieron quizá se hizo intentando mantener el legado del profesor Pekerman, quien tuvo un gran papel con la Selección, lo que no sé es si es tan fácil replicar un liderazgo como el que él tuvo, de todas formas tiene su filosofía”, dice.



Aunque técnicos del país tuvieran la capacidad, el hecho de que Lorenzo sepa de eliminatorias y mundiales marca diferencia con algunos. Hay quienes ven su elección como un acierto. “Me parece muy buena elección”, dijo Luis Augusto el ‘Chiqui’ García, quien fue DT de la Selección en dos ciclos (uno en 1991 y otro en 2000). Agrega: “Él conoce muy bien el fútbol colombiano. Yo lo veo como de adentro, trabajó 7 años con Pékerman en la selección. Conoce muy bien el medio colombiano. Tiene mucha experiencia con el futbolista colombiano”.



La decisión ya está tomada, Néstor Lorenzo fue el elegido y su misión es reconstruir una Selección golpeada por la eliminación al Mundial de Catar. Tendrá mucho trabajo por delante para demostrar que el pasado exitoso, como asistente de José Pékerman, se puede volver a repetir, ahora con el traje principal de seleccionador de Colombia.

Más noticias

PABLO ROMERO

DEPORTES EL TIEMPO@PabloRomeroET