Néstor Lorenzo, ¿engañado? Esto dijo al saber que Venezuela va con equipo sub-23

Muchas críticas se han generado antes del partido amistoso que sostendrá Colombia contra Venezuela este domingo en Estados Unidos.

El malestar se originó cuando se reveló que el equipo venezolano no estaría con su equipo de mayores sino con un equipo sub-23.



Colombia, por su parte, lleva un equipo que tiene mayoría de jugadores del medio local, con hombres de afuera como el portero David Ospina.

¿Engañado Lorenzo?

Pues antes del sorteo de la Copa América 2024, el técnico nacional Néstor Lorenzo fue consultado por el equipo rival, y sorprendió al manifestar que tenía la idea de que iba a enfrentar al equipo de mayores.



"A mí me lo presentaron como un partido de selecciones mayores, no es fecha Fifa y tuvimos inconvenientes con la convocatoria”, dijo el entrenador de Colombia.



Además, comentó que el técnico de Venezuela, el argentino Fernando Batista, le había asegurado que no contaría solo con juveniles: “‘Checho’ me dijo que tendría a varios mayores también”, expresó Lorenzo en Blu Radio.

Este partido no hace parte de la fecha Fifa, por lo tanto no están citados los jugadores principales, sin embargo, se esperaba que Venezuela tuviera a un equipo de mayores, lo cual no se dará.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

