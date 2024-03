Néstor Lorenzo: 'Hay jugadores que se van sin jugar un partido en la Copa Libertadores'

Néstor Lorenzo y su Selección Colombia tendrán este viernes otra prueba de fuego para saber dónde está parado el equipo de cara a su gran reto del 2024, la Copa América que se jugará en Estados Unidos.

Este viernes, Colombia jugará contra España, uno de los grandes candidatos a ganar la Eurocopa 2024 y actual campeón de la Liga de Naciones, que ganó el año pasado tras derrotar a Croacia en lanzamientos desde el punto penalti.

En España ha llamado la atención la hoja de vida de Lorenzo, segundo al mando en los pasos de José Pékerman por Argentina y Colombia y finalista del Mundial de Italia 1990 como jugador, al mando de Carlos Salvador Bilardo.

Lorenzo concedió una entrevista al diario español El País, que destacó la influencia de ambas escuelas: la de ganar a toda costa, en el caso de Bilardo, y la de una “idea más linda de juego”, en el caso de Pékerman.

José Pekerman Foto:Rayner Peña. Efe Compartir

El DT destacó el trabajo de su equipo, que no ha perdido desde que él asumió la conducción en septiembre de 2022.

“Colombia está en un buen momento porque hay varios jugadores consolidados en clubes europeos y sudamericanos. Pero pretendemos que sean más. Acá hay jugadores que saltan a Europa por lo que pudieron mostrar en la selección”, dijo Lorenzo.

Sin embargo, Lorenzo expresó una preocupación: los futbolistas colombianos tardan tiempo en agarrarle el ritmo al Viejo Continente. “Hay jugadores colombianos que están tres o cuatro años para adaptarse en los clubes europeos. Y es porque se van al exterior sin haber jugado una Copa Libertadores”, expresó.

“Hay jugadores colombianos que están tres o cuatro años para adaptarse en los clubes europeos. Y es porque se van al exterior sin haber jugado una Copa Libertadores".

Lorenzo destacó que en eso les llevan ventaja otros mercados de Suramérica. “Los jugadores de Argentina, Brasil y Uruguay maduran muy rápido, mucho más rápido que los europeos. Y lo hacen, básicamente, por la competencia que tienen, una competencia casi feroz en las divisiones inferiores que los forma en cuanto a mentalidad ganadora”, explicó.

El DT cree que la clave de esa maduración está en aprender a ganar. “La cuna del campeón te garantiza una proyección de campeón. A veces escucho: ‘Perdimos, pero tenemos que aprender del error’. Sí, me parece bien, pero cuando perdés, aprendés a lo que no hay que hacer para perder. Pero eso no te enseña a ganar. Se aprende a ganar, cuando se gana. Hay que educar para ganar. Y si querés ganar tenés que ser proactivo, tenés que ser protagonista…”, insistió.

El legado de Bilardo y Pékerman

El técnico de Colombia destacó lo que aprendió del tiempo en el que lo dirigió Bilardo, en ese Mundial en Italia. “Bilardo no dejaba nada al azar, estaba atrás de todos los detalles que hacían la diferencia y tenía frases como ‘El trabajo paga’. Se discute mucho sobre su idea de juego, pero Bilardo quería jugar bien y ganar. Pero si tenía que priorizar, pensaba que ganando se mejora el juego”, recordó.

Carlos Bilardo Foto:Archivo EL TIEMPO Compartir

También habló del legado que le dejó trabajar junto a Pékerman. “Con Pékerman salimos de Argentinos, una escuela que te enseñaba a jugar bien, con un pivote que maneje los tiempos, con un 10 clásico, con laterales que pasen al ataque. José tiene la idea más linda del juego”, insistió.

El partido entre España y Colombia se jugará este viernes a partir de las 2 p. m. en el estadio Olímpico de Londres.

DEPORTES

Más noticias de Deportes