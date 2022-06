Néstor Lorenzo, DT de Colombia: ni sí ni no, sino todo lo contrario (análisis)

Un liderazgo positivo, un buen manejo de grupo, un jefe de personal que se haga querer y respetar desde el sentido común con sus decisiones y no desde sus imposiciones; una cabeza que construya un equipo de trabajo armonioso, que genere seguridad y confianza, que escuche con respeto y le tome el pulso a su grupo, a sus jugadores, pues ellos son corazón del fútbol, nunca el entrenador.

Ese fue un factor fundamental en la escogencia de Néstor Lorenzo, exasistente de José Pékerman en las eliminatorias y Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, como nuevo director técnico de la Selección Colombia de fútbol.



“No podía ser un europeo con su disciplina, porque acá los jugadores son diferentes y se comportan diferente. Ya trajimos a uno muy exigente, muy disciplinado, muy riguroso y los jugadores se le pararon en esos partidos contra Ecuador y Uruguay y nos quedamos afuera del Mundial”, contó una persona cercana a la toma de la decisión en la Federación de Fútbol, en referencia al portugués Carlos Queiroz.



(Lea también: Byron Castillo: Fifa adelantó fecha del veredicto... ¿y Colombia?)

¿Por qué Néstor Lorenzo? Las razones de su elección



De entrada, la designación de Lorenzo se interpreta desde dos ángulos: uno, el ya mencionado de un técnico que en lugar de crear problemas solucione conflictos y mantenga un buen clima laboral, pues un futbolista contento, como cualquier trabajador, es más productivo. Y, dos, desde la aceptación tácita del error cometido por Ramón Jesurún, el presidente, y Álvaro González, el poderoso segundo vicepresidente de la Federación de Fútbol, al forzar la salida de Pékerman tras el Mundial de Rusia.



El país del fútbol bien sabe que la decisión de sacarlo estaba tomada en pleno Mundial porque no era un técnico escogido por ellos (lo contrató otro, el expresidente Luis Bedoya) y porque no se aguantaban a Pascual Lezcano, su agente y luego una especie de gerente deportivo de facto. Esa historia la contamos completa, con pelos y señales, varias veces en estas páginas.



Estos dos factores están por encima de la sapiencia táctica y estratégica que sin duda tiene Lorenzo, o de su experiencia en eliminatorias y mundiales, que también posee como futbolista y asistente técnico; o del conocimiento del jugador colombiano, con el que evidentemente también cuenta.



Hay muchas voces de expertos y de aficionados que rechazan la designación de Lorenzo por apenas llevar dos años como técnico en propiedad y de un equipo sin trayectoria ni peso como el Melgar de Arequipa peruano, al que tiene de puntero en su liga y clasificado en la Copa Sudamericana.



Sin relativizar, tampoco son una póliza de seguros ni garantía los experimentados y famosos. Así es este oficio. Ejemplo reciente: Queiroz y Reinaldo Rueda, los entrenadores de la eliminación, firman hojas de vida más importantes y con mayor experiencia como entrenadores titulares de selecciones que Lorenzo.



(Además: Sergio 'Checo' Pérez: llueven críticas por video del piloto borracho)





Es indiscutible que hay una intención de recoger los pasos de lo muy bueno que se hizo en la administración Pékerman con quien fue su mano derecha, más cuando en un año mal contado empezará la nueva carrera clasificatoria para el Mundial de Norteamérica 2026, que seguramente se disputará con 48 selecciones, de las cuales Suramérica pondrá 7 de sus 10 integrantes. Con un equipo que medianamente funcione se clasifica.

Los ejemplos de sucesión en otras selecciones



En el universo del fútbol, Alemania, la potencia máxima de Europa, y la segunda mundial detrás de Brasil, es el ejemplo de la sucesión directa en los asistentes. Tomen aire que el cuento es largo: el primer DT de su historia, en 1928, fue Otto Nertz, quien fue reemplazado por su asistente, Sepp Herberger, quien a su vez dejó el cargo al suyo, Helmut Schön, que hizo lo mismo con su primer ayudante, Jupp Derwall, que estuvo hasta 1982. ¡54 años de pasar la posta! Beckenbauer cortó la línea directa de sucesión, pero cuando se fue, su cargo lo ocupó Berti Vogts, su asistente, y tras el paso de Erich Ribbeck (otro que no fue ‘delfín’) llegó Rudi Völler, que al terminar su gestión dejó el puesto a Jürgen Klinsmann, su ayudante; quien hizo lo mismo con su asistente, Joachim Low, quien dejó el puesto a Hansi Flick, que fue su ayudante.



En Colombia, el antecedente es el de Hernán ‘Bolillo’ Gómez, que reemplazó a Pacho Maturana, quien había llegado a la Selección siendo primero DT del Once Caldas, todo un Melgar de Arequipa. ¿Entonces?



Es cierto que tras nombres como los de Marcelo Bielsa, Tite, Scolari , Robero Martínez o Ricardo Gareca, algunos de los que se soltaron en la prensa ya fuera por gusto de los comentaristas o porque alargaban intereses de empresarios o porque tomaban ideas de algunos directivos, el de Néstor Lorenzo suena a poco, tanto que extraoficialmente se asegura que ganará menos de lo que recibió Pékerman para la campaña a Rusia 2018. Un detalle no menor: a la Federación, con la Selección eliminada, se le vencen en diciembre la mayoría de los contratos de patrocinio.



La designación de Lorenzo hace pensar que la no escogencia de un colombiano diferente a ‘Bolillo’, Suárez y el eliminado Rueda radica en que los demás no inspirarían el respeto y la autoridad en el grupo de jugadores que, tras lo vivido con Queiroz, se sabe que no es fácil. Lorenzo llega al mando técnico de Colombia precisamente por su condición de líder positivo y para retomar, cuatro años tarde y eliminados, un camino que Jesurún y González cortaron de un plumazo.



Y con Lorenzo se fortalece la lógica visión de que en el fútbol lo más importante son los futbolistas y no los técnicos. Por eso, a la repetida pregunta de si es acertada su elección, la única respuesta posible es: ni sí ni no, sino todo lo contrario...



Gabriel Meluk

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

Más noticias de Deportes

- James, mientras tanto, posa con tremenda estrella



- Néstor Lorenzo: Melgar revela cuándo llega el DT a la Selección Colombia



- Gerard Piqué: historial de los escándalos de la polémica pareja de Shakira