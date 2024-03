Néstor Lorenzo no quedó tranquilo con el primer tiempo contra España y elogió a James

Néstor Lorenzo sigue invicto con la Selección Colombia, ahora en 17 partidos bajo su mando. Pero eso, para él, es lo de menos: el argentino quiere consolidar una idea de juego y pelear por el título de la Copa América a mediados de año.

El equipo logró otro hito histórico, ganarle a España, una selección contra la que nunca se había conseguido una victoria, en tres enfrentamientos anteriores. Lo hizo gracias a un enorme segundo tiempo.

A Lorenzo, sin embargo, le quedó algo de mal sabor por lo mostrado en la primera etapa. “El primer tiempo no me gustó, llegábamos tarde a las presiones y eso nos hacía correr atrás de la pelota y eso no es lo que habíamos planteando. Mejoramos en el segundo tiempo”, dijo el DT en rueda de prensa.

Lorenzo destacó el nivel y la entrega de James Rodríguez

La entrada de James Rodríguez, un jugador que tenía los reflectores de la prensa española encima por su pasado en el Real Madrid, le cambió la cara al equipo y permitió que otros levantaran y brillaran, como Luis Díaz y Daniel Muñoz.

"James es un gran jugador, distinto, está buscando su mejor forma y pensamos que lo mejor era que le rinda al equipo en el segundo tiempo y lo hizo muy bien. Ha demostrado que tiene mucho para dar a la Selección. Uno sabe lo que puede dar James. La Selección la siente de una manera especial”, señaló Lorenzo.

Ya Colombia había logrado con Lorenzo en el banco triunfos muy sonoros, como el amistoso contra Alemania antes del comienzo de la eliminatoria y la victoria contra Brasil en Barranquilla, la primera en la historia de las clasificatorias. El DT quiere que el equipo siempre piense en grande.

“Le ganó el equipo, le ganó Colombia, le ganaron los muchachos. Creo que se ha trabajado mucho en esa parte de ser protagonista, de jugar contra cualquier selección de igual a igual. A veces nos cuesta, hoy nos costó en el primer tiempo. España es un gran equipo y por momentos nos dominó y a mí no me gusta que me dominen”, dijo Lorenzo.

“Creo que el equipo ha trabajado para salir airoso, para cambiar desde lo táctico y la actitud de ser dominado a dominar o tener un mejor control del partido. En el segundo tiempo presionamos mejor y pudimos hacer tres o cuatro pases después de recuperar que era fundamental", agregó.

Lorenzo anunció que la nómina para el partido contra Rumania en Madrid, el martes, tendrá variantes con respecto a la de este viernes. "Tendrán minutos jugadores que necesitamos ver de cara a la Copa América",, aseguró.

Con AFP y Efe

