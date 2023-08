Barranquilla es la casa de la Selección Colombia. La sede del equipo en las eliminatorias al Mundial. Y será la casa para arrancar la clasificatoria hacia la Copa del Mundo del 2026, contra Venezuela.

La sede siempre ha sido tema de debate en el país, sobre todo cuando la clasificación no se logra, como pasó para el pasado Mundial de Catar.



Este lunes, al cierre del Congreso del Fútbol en Barranquilla, el que habló fue el técnico del seleccionado, Néstor Lorenzo y tocó el delicado tema de la sede que tanta controversia genera entre quienes defienden que Barranquilla es la sede histórica y los que piden un cambio.

¿Cambiar de sede?

Néstor Lorenzo

El DT Lorenzo no le cerró la puerta a un posible cambio de sede, dependiendo del partido.



Primero, expresó: "La sede de Barranquilla me trae gratos recuerdos, y en la logística es el campo más grande, donde entra más gente, la calidez de la gente acá nos ha mostrado que son los hinchas perfectos".



Luego abrió la ventana a un eventual cambio. "En cuanto a los horarios de juego se eligen... A Venezuela por ejemplo no se le va a sacar ventaja por el calor o la humedad. Se elige entrenar a horarios acordes, con mucha hidratación... Hay una razón histórica, otra logística, y de todas maneras están abiertos los cambios de sede. Lo que sea mejor para la Selección lo vamos a ir eligiendo paso a paso", dijo Lorenzo.

Colombia arranca la eliminatoria el próximo 7 de septiembre de local contra Venezuela y luego será visitante de Chile, el 12.



