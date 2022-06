Néstor Lorenzo tuvo su presentación oficial como técnico de la Selección Colombia, en un evento realizado en Bogotá este martes.

El nuevo DT habló sobre su idea para la Selección y sobre algunos casos concretos de jugadores referentes.

James, con el respaldo de Lorenzo

Uno de ellos es James Rodríguez, quien preocupa en la actualidad porque ha estado sin competencia en los últimos meses y porque no tiene definido su futuro deportivo.



Pues Lorenzo, quien trabajó con él en la era de José Pékerman y lo conoce bien, fue consultado por la situación del actual jugador del Al Rayyan de Catar y lo que le dio fue una voz de respaldo.

"Me preocupa de James que recupere la actividad y que juegue, pero no me preocupa por él en sí, no va a ser menos jugador por estar un mes fuera de las canchas... tiene categoría impresionante, estará siempre en el ámbito de la Selección, mientras yo esté", dijo Lorenzo.



Eso sí, dejó claro que lo que le preocupa es que James esté en inactividad, lo necesita jugando y listo para la Selección cuando se lo necesite.



"Tiene que preocuparnos es la inactividad, para venir a la Selección tiene que estar bien, pero James tiene todo nuestro apoyo de que se recupere bien y estará sin duda”, aseguró Lorenzo.





