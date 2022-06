Este martes, Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia de Fútbol, habla a los medios de comunicación en la primera rueda de prensa oficial.

Lorenzo toma las riendas del grupo, que fue eliminado del Mundial de Catar 2022, cuando estuvo al frente de Reinaldo Rueda.



(Sebastián Villa: desgarrador relato de mujer que denunció abuso sexual)

(Perú: inesperada renuncia por la eliminación del Mundial)



Primeras palabras. “Gracias a todos, a los que me trajeron y a los dirigentes del Melgar, que entendieron lo que pasa. Agradecido y con mucha ilusión y esperanza de poner Colombia en lo más alto del fútbol mundial”.



Sistema. “Es flexible, pero partiendo de un 4-3-3 es una manera de ocupar los espacios de la cancha y de ahí se puede flexibilizar en los partidos”.



El trabajo. “Estamos laborando con todo lo que tenemos, mirando los jugadores que nos pueden servir, mirando, analizando con todo esto de los sistemas”.



Diálogos con los referentes. “No quise conversar hasta no estar a cargo. Son jugadores que le han dado mucho al grupo y que pueden dar. Son los responsables de liderar un proyecto y asegurar a que los jugadores jóvenes se consoliden. Hablaré con ellos y los trataré de enrolar en este nuevo proyecto”.

Facebook Twitter Linkedin

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. Foto: EL TIEMPO



Será directa. “Que los que vienen de atrás tengan la idea de ser de la selección de mayores. Estaremos muy cerca de los técnicos de los juveniles. Perea estuvo con Héctor Cárdenas y vamos a trabajar en conjunto”.



Las convocatorias. “En el proceso de selección depende del momento, de la actualidad del jugador y eso lo vamos a tener en cuenta. Cuando trabajamos hasta el 2018 se hizo un recambio importante. E grupo tiene que ser unido y enfocado en el mismo proyecto”.



El recambio. “Eso fracasa cuando no hay resultados porque falta la confianza y eso hay que generarlo. Los muchachos deben consolidarse para jugar un Mundial o una Copa América con 15 ó 20 partidos. La unión será la clave para que ese recambio se haga fuerte. Ya hay jugadores con experiencia y eso favorece el proceso.



Su idea. “Respetar el buen juego, tener una mentalidad ganadora, salir a ganar en cualquier lado y con un fútbol más agresivo e intenso”.



Sede de la Selección. “No hemos hablado de eso”.



James Rodríguez. “Me preocupa que recupere, que juegue, pero no me preocupa por él. No va a ser el jugador que es por estar uno o dos meses fuera de la cancha. Estará siempre en el ámbito de la Selección. Lo que tiene que preocuparnos es la inactividad, porque para venir a la selección hay que estar bien”.