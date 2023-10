Néstor Lorenzo defiende a James y cuestiona a DT de Sao Paulo: 'Está mejor, ha crecido'

Poco a poco, los jugadores van llegando a Barranquilla para concentrarse con la Selección Colombia de cara a la doble fecha eliminatoria suramericana, donde se miden contra Uruguay este jueves 12 de octubre en Barranquilla, y cinco días después viajan a la altura de Quito para enfrenarse con Ecuador.



Para los juegos de la tercera y cuarta jornada de la clasificación al Mundial 2026, el técnico Néstor Lorenzo deberá mover algunas piezas del equipo titular, debido a las ausencias por lesión de jugadores claves en su armado.



Precisamente, el entrenador argentino habló con RCN y Caracol Televisión - canales que compraron los derechos de transmisión de los partidos de la Selección Colombia - sobre los diferentes cambios que habrá en la nómina titular para jugar contra Uruguay y lamentó las lesiones de varios de sus pupilos.

Nestor Lorenzo Foto: Vanexa Romero/ETCE

No es típico que pase lo que sucedió entre fecha y fecha, incluso en la jornada anterior

“Estamos esperando a los muchachos, que terminen bien, no es típico que pase lo que sucedió entre fecha y fecha, incluso en la jornada anterior, ahí hubo un motivo y fue la cancha que presentaron en Santiago, donde hubo seis lesionados, eso no es normal”, inició explicando el DT.



Y agregó: “Esperemos que los muchachos que se lastimaron se recuperen pronto y estoy seguro de que aquellos que vinieron van a cumplir de la mejor manera. Son jugadores que ya han jugado y han estado con nosotros, les tengo mucha confianza y ahora toca afrontar los partidos de la mejor forma. El que está es el mejor”.



James, entre Sao Paulo y la Selección Colombia

James está creciendo y está mejor

Uno de los puntos clave que tocó el técnico Néstor Lorenzo fue el de James Rodríguez, quien está recuperando su forma física en el Sao Paulo de Brasil y ha sumado algunos minutos tras unos meses difíciles donde se quedó sin equipo.



Antes de la convocatoria, Dorival, estratega del Sao Paulo, se lamentó por el llamado del cucuteño a la Selección Colombia y no estuvo en línea con el pensamiento del cuerpo técnico del equipo nacional.



Frente a sus palabras, Néstor Lorenzo respondió tajantemente y explicó: “Es normal que cuando se le va un jugador por 10 o 15 días a una selección y lo está trabajando. Nosotros no pusimos a James de golpe a quemarlo o a hacerlo fundir, lo fuimos llevando de a poco por el bien del jugador y en eso no puedo decir nada, él tiene sus intereses. James está creciendo y está mejor”.

Partido Colombia-Venezuela el 7 de septiembre de 2023 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Colombia venció 1 a 0 al país vecino con gol de Santos Borré en el comienzo del segundo tiempo. Foto: Vanexa Romero/ETCE

Análisis del rival

Uruguay es un equipo agresivo, los equipos de Bielsa tienen un juego directo

Por otro lado, Lorenzo hizo un breve análisis de Uruguay y cuáles son las claves para ganar el partido en Barranquilla.



“Uruguay es un equipo agresivo, los equipos de Bielsa tienen un juego directo. Valverde es un estratega y un buen cambio de ritmo, al igual que sus compañeros, Uruguay tiene un equipo para pelear", señaló.



Además, habló de lo que quiere del equipo para los juegos de la eliminatoria:

“La obligación es que todo el equipo debe trabajar en la recuperación, sin duda que todos van a tener la misma intención al momento de recuperar. La convocatoria se pensó en los dos partidos, pueden pasar cosas que varían la idea, pero en cuanto a posiciones y a las funciones hay que tener preparados los partidos”.



Y agregó: “Se descansa con la pelota, si el equipo queda largo o las transiciones son largas va a costar mucho, sobre todo en la altura".



Por otro lado, fue enfático en decir que se debe hacer respetar la casa para poder ir al Mundial 2026: “La idea es que en el juego contra Uruguay se haga fuerte la idea que hemos estado trabajando durante todo este año, que es ser protagonistas, especialmente en casa. Sabemos que es un rival difícil, intenso, que tiene un buen juego directo, pero nosotros haremos el trabajo para realizar lo que tenemos pensando”

Chile vs. Colombia Foto: Elvis González. Efe

Los partidos contra Chile y Venezuela

Lorenzo 'miró el retrovisor' y señaló qué debe corregir la Selección Colombia, teniendo en cuenta los primeros dos partidos en la eliminatoria.



“Estuvimos pensando todo. Hicimos una autocrítica en donde opinamos que el juego contra Venezuela fue bueno a pesar de no ser superiores al rival en el primer tiempo, pero siempre vi al equipo que quería buscar e ir por el resultado (…) Ya Chile me deja la frustración de jugar en una cancha que dejó seis jugadores lesionados, es un tema que se debe revisar”,

