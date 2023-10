Néstor Lorenzo y su conmovedor mensaje a los colombianos en Israel

El mundo sigue en vilo por la guerra entre Israel y Palestina. Muchos colombianos siguen afectados por la situación luego del ataque del movimiento islamista Hamas, el sábado pasado.

El Gobierno colombiano comenzó este martes el proceso para repatriar a un grupo de ciudadanos que están en Israel, quienes manifestaron su intención de regresar al país tras el nuevo conflicto en la región.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez dijo el martes que son, según las cifras de la Embajada de Colombia en Israel, 220 los ciudadanos que repatriará Colombia en estos dos aviones que partieron ese mismo día desde Bogotá.



Además, vuelos de evacuación desde Israel contratados por el Gobierno de España trasladaron también a un grupo de personas de varios países de América Latina, entre ellos, cinco colombianos.



En medio de las tensiones por el conflicto, el fútbol no se detiene, salvo el partido entre Israel y Suiza, por la clasificación para la Eurocopa 2024, que fue aplazado para el 15 de noviembre, a la espera de la evolución de la situación.



En Suramérica, la eliminatoria se reanuda este jueves y el primer partido programado de la fecha 5 será el que van a jugar Colombia y Uruguay en Barranquilla, a las 3:30 de la tarde.

Entrenamiento de la Selección Colombia Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

La opinión de Néstor Lorenzo sobre el conflicto



El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, dio su acostumbrada rueda de prensa y en una de las preguntas, al argentino le consultaron su opinión sobre este conflcto.



“La verdad es que no somos ajenos a las situaciones de esta catástrofe, ni lo que ha sucedido. Esperemos que las cosas no pasen a mayores, rezamos por la paz del mundo. Incluso los muchachos piden por la paz y el bien de todos. Así que esperemos que se solucione de la manera más leve posible y definitiva. No entiendo mucho de política, pero sí sé que hay gente que la está pasando muy mal”, declaró Lorenzo.

Néstor Lorenzo y Wílmar Barrios Foto: Raúl Arboleda. AFP



