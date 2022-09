El técnico de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, anunció su lista de convocados para los juegos amistosos que se tendrán este mes contra Guatemala y México.

Luego de dos meses de observación, de un microciclo con los arqueros del medio local y de anunciar que también hará dos reuniones, en octubre, con más futbolistas de la Liga colombiana, Lorenzo dio a conocer su primer listado oficial, con los jugadores del medio internacional.

Palabras de Lorenzo

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. Foto: Dante Fernández. AFP

Colombia tiene en su agenda dos partidos amistosos contra Guatemala (24 de septiembre) y México (27 de septiembre).



𝖀𝖓𝖆 𝖓𝖚𝖊𝖛𝖆 𝖊𝖗𝖆 🇨🇴



James: "James le ha dado mucho al fútbol colombiano. Hablamos y lo noté con ganas de estar y brindarse de lleno a la Selección . Me convenció. En el inicio de un proceso es importante tener jugadores con ese compromiso y esas ganas. Contento con el cambio porque va a estar feliz".



"Puede dar mucho en el inicio de un proceso. Los jóvenes necesitan confianza y tiempo. Y hay otros como James, Cuadrado, Ospina, Falcao que son líderes naturales que nos pueden aportar dentro y fuera del campo. Está el criterio del armado del grupo con mentalidad ganadora. Viene Marcelo Roffe de psicólogo deportivo".



"Lo veo como un jugador de tres cuartos de cancha, es muy preciso ahí. Vimos sus últimos 10 partidos en selección y ha sido determinante en cuanto a pases dados, sectores, centros precisos, situaciones de gol...



Ruiz: "No podemos comparar a Ruiz con James. Hay unos jugadores que han dado mucho. Tiene condiciones, me gusta. Pero no puedo llevar 40.



Cuadrado: "Lo dejo en suspenso, no es que vaya a ser volante..."



Llinás: "De los que conozco con eliminatorias y mundiales como Davinson y Yerry, lesionado; creemos que hace falta renovación en esa zona del campo y vamos viendo opciones. Andrés tiene cosas interesantes para el puesto".



Falcao: "Hoy es importante dentro y fuera. Va a depender de su actualidad y rendimiento. Es importante que esté".

Luis Díaz celebra su nuevo gol con Liverpool. Foto: AFP



Luis Díaz: "Está llegando más por el medio incluso por esa zona del área, es versátil y puede estar en distintos sectores, vamos a tratar de rodearlo para que el funcionamiento lo haga mejor a él, la mochila del peso no va a caer sobre él".



Experimentados: "La idea es que ayuden a consolidar a los jóvenes. Que dejen su legado. El proceso lleva tiempo".



Capitán y módulo: "No lo hemos decidido. Dentro de los líderes estará. El módulo, 4-3-3 con variantes en el parado defensivo y en el ataque. De ahí sale la idea primaria. Es flexible. Amplitud en las bandas, salida de laterales y un equipo compacto".



Objetivo: "Un grupo competitivo, protagonista, que vaya por todo en todos lados. Es nuestra visión. Hace falta trabajo, tiempo. Espero actitud extrema. Esa es la línea para los jugadores: que vayan por todo".



Arqueros: "Tenemos entrenador con experiencia, conversamos de los detalles en cada caso. Álvaro está en buen momento. Álvaro es el indicado en este momento".



Montero, expulsión: "Se equivocó, lo comentamos, tampoco fue un tramposo, fue instintivo. El lo sabe que se equivocó. Pero el tiempo hay que aprovecharlo".

Álvaro Montero, con la Selección. Foto: FCF

Microciclo: "Suspendimos uno de septiembre porque se reprogramaron fechas. Tuvimos que suspender. Vamos a ver si podemos tener un amistoso para verlos en acción, contra una selección. Vamos a tratar de tener más microciclos".



Ausencia de Quintero: "Fue un problema muscular en el aductor y tiene para 7 días mas de tratamiento. No iba a llegar en condiciones. Zapata está lesionado, Campaz, Yerry. Hay otros que no tienen visa".



Ausencia de Jhon Arias: "No tiene visa".



Jugadores de Millonarios: "Sé que es un tema que a lo mejor se puede postergar el partido, no sé... Ojalá se llegue a un acuerdo que no perjudique a nadie".



Pëkerman: "No hable con José antes de venir, antes sí. Agradecido con él por confiar en mí".



DEPORTES

