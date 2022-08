Néstor Lorenzo cumple su primer mes al frente de la Selección Colombia, 30 días de observación pura, de sembrar los cimientos para un trabajo proyectado a cuatro años, en el que la meta es el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en 2026.

Lorenzo, quien ya había estado vinculado a la Federación Colombiana de Fútbol como parte del cuerpo técnico de José Néstor Pékerman, fue anunciado el pasado 2 de junio como reemplazo de Reinaldo Rueda y el 14 del mismo mes fue presentado en rueda de prensa.



Sin embargo, el trabajo de Lorenzo no comenzó de inmediato. Debía terminar su vínculo con Melgar de Arequipa, con el que tenía pendiente la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana, contra Deportivo Cali. No solo clasificó, sino que dejó sembrada la base para que su reemplazo, Pablo Lavallén, obtuviera un histórico cupo a semifinales, tras eliminar al Internacional de Porto Alegre.

Lorenzo, en charla con los referentes de Europa

Lorenzo viajó esta semana a Europa, donde tiene planeado reunirse con los referentes del equipo que actúan en el Viejo Continente y plantearles cuál será su idea para lo que viene.



Cabe recordar que la Selección jugó un amistoso contra Arabia Saudí en Murcia, el pasado 5 de junio, tres días después del anuncio de la llegada de Lorenzo. Uno de sus asistentes técnicos, el histórico Amaranto Perea, estuvo presente en el partido, que dirigió Héctor Cárdenas, el DT de la Selección sub-20, y en el que la nómina fue básicamente experimental, con 11 jugadores de 25 años o menos y sin figuras como Luis Díaz, que pinta para ser el gran referente del equipo.

Luis Amaranto Perea



El 14 de julio, Lorenzo asumió oficialmente el cargo y los primeros días fueron de observación pura. “Lo que más me ha sorprendido es que es un gran tipo y es muy querido por todos. Es un tipo muy tranquilo, que siempre está trabajando junto a su cuerpo técnico”, le contó una fuente de la Federación Colombiana de Fútbol a EL TIEMPO.



Lorenzo vive en un hotel en Bogotá, a la espera de definir cuál será su residencia definitiva. Su día de trabajo comienza a las 8 de la mañana. Ya tiene oficina propia en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, muy cerca del estadio El Campín.



El DT argentino anda siempre de civil, de jean y tenis, y con la chaqueta de la Selección. Aún no ha podido hacer trabajos de campo al no poder reunir todavía ningún grupo de jugadores. Lo cual no significa que no esté trabajando.



En una oficina conjunta a la suya, en la sede deportiva, Lorenzo se reúne con los miembros del cuerpo técnico para plantear la hoja de ruta de la Selección para lo que viene. En al menos cinco pantallas, el grupo analiza el rendimiento de los posibles convocados para el futuro inmediato, en el que, según dijo el propio Lorenzo en su presentación, todos tienen cabida e, incluso, los experimentados aún tendrían una oportunidad.



“Son jugadores que han dado mucho y tienen mucho por dar, son jugadores que tienen responsabilidad de liderar un proyecto futuro y asegurar que los jóvenes se consoliden en un ámbito favorable, no que los jóvenes vengan a salvar los problemas”, dijo Lorenzo.



Lorenzo tiene dos asistentes, Amaranto Perea y Fernando Alloco, con quien estuvo en Melgar. Hay un preparador físico, Leandro Jorge; un entrenador de porteros, Alejandro Otamendi, y un analista de video, Valentino Dressino.



Sin embargo, no se descarta que llegue algún integrante nuevo al cuerpo técnico de la Selección. Según Blog deportivo, de Blu Radio, Lorenzo tendría en la cabeza integrar un entrenador de delanteros al grupo, y el nombre que suena es el del argentino Daniel Tilger, de larga trayectoria en el fútbol colombiano y quien hoy es comentarista en ESPN.



La atención de la Federación Colombiana de Fútbol estuvo concentrada durante casi un mes en la realización de la Copa América Femenina. Lorenzo, de hecho, asistió al partido contra Ecuador, visitó a las jugadoras en el camerino y compartió un rato con el técnico de ese equipo, Nelson Abadía.

Gianni Infantino (Cen.), junto a Ramón Jesurún (izq.) y Néstor Lorenzo (der.).

Además, Lorenzo ha tratado de asistir a varios partidos del torneo local en busca de jugadores que merezcan la oportunidad de una convocatoria. Se habló en su momento de la posibilidad de hacer microciclos, pero hasta ahora no se ha programado ninguno.



El DT argentino fue al partido entre La Equidad y Unión Magdalena y allí tuvo una charla con el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, que observaba a su próximo rival. También estuvo junto a Amaranto Perea en el partido entre los azules y Deportivo Cali.



La presencia de Amaranto en el cuerpo técnico ha caído bien entre los jugadores históricos de la etapa en la que se llegó a los Mundiales de 2014 y 2018.



“Es importante la llegada de Lorenzo en la parte personal de cada uno del os muchachos, lo que pasó cuando llegó Pékerman. Néstor fue una de las personas que nos ayudaron mucho internamente, y además teníamos dos líderes, Mario y Amaranto”, explicó Camilo Zúñiga, mundialista en 2014, a Conexión Win. “Amaranto sabe explotar los muchachos por su amistad y eso me pone muy contento, porque va a volver lo que había en la Selección de 2014”, agregó.



Lorenzo aún no ha presentado a su equipo en sociedad. Lo hará el 24 de septiembre, cuando juegue contra Guatemala, en Nueva Jersey, y tres días después enfrentará a México en Santa Clara (California). Esa será la primera medida y el real punto de partida. Por ahora, el primer mes, como el primer asalto en el boxeo, ha sido de observación.



