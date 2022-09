Néstor Lorenzo ya tuvo su primera semana de trabajo con la Selección Colombia, con un grupo de jugadores que causó polémica cuando fue anunciado, en especial, por la presencia de James Rodríguez en la lista de 26 jugadores.

Pero Lorenzo ha tratado de dejar esa discusión a un lado y comenzar a amalgamar esa mezcla entre los jóvenes que piden pista y la base que alcanzó a trabajar con él en 2018, cuando era asistente de José Pékerman, y que ahora se quedó por fuera de Catar 2022.



“Son buenas sensaciones, la actitud ha sido la mejor. Hemos notado que hay un grupo con hambre, los hemos incentivados. Estoy tranquilo en ese sentido, que apuntarán alto, donde hay talento para confiar en un futuro con un buen equipo”, aseguró Lorenzo.



Tal como lo hacía Pékerman, Lorenzo no quiso anticipar la alineación contra Guatemala. “Todavía no les di la formación a los muchachos, en ese sentido, el capitán, si te digo, ya te estoy dando un titular. El sistema será entre el 4-3-3 y 4-2-3-1, hay un pequeño movimiento, dependiendo de la fase en que esté el equipo”.

La polémica por el llamado de los jugadores de Millonarios



Otra de las polémicas de la convocatoria fue el llamado de Andrés Llinás y Álvaro Montero, jugadores de Millonarios, lo que pone en problemas al equipo que, un día después del partido contra México deberá jugar contra Junior el partido de ida de la final de la Copa Colombia. Millos decidió contratar un vuelo fletado para que los dos jugadores puedan actuar.

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Llinás Foto: Federación Colombiana de Fútbol



A Lorenzo le preguntaron si Millonarios había hecho alguna solicitud para que Montero y Llinás fueran liberados con anticipación.



“La fecha Fifa termina después del segundo partido, ellos son jugadores que son parte del plantel, no sería serlo mandarlos antes. Lo lamento por Millonarios, lo dije en la rueda de prensa si se podía aplazar el partido y no se sientan perjudicados. No recibí ninguna petición al respecto. Alberto Gamero tuvo toda la predisposición para enviarlos, para él es un orgullo y para el club también. No va a haber cambios y ellos van a llegar lo más pronto que puedan tras el partido”, declaró el DT.



Lorenzo también habló de la posibilidad de jugar algún partido en diciembre, pese a que oficialmente no hay espacio en el calendario internacional.



“Estamos analizando, hay un tema que es primordial: no hay fecha Fifa, esta es la última fecha Fifa del año, con lo cual no tendríamos prioridad sobre convocatoria de jugadores que queramos pedir. Los futbolistas tendrán pocas vacaciones, tendrían dos semanas de pronto, generar un partido en esa zona, a mí me encantaría y a los jugadores de pronto también, pero los clubes europeos nos dicen que de dos semanas de vacaciones les sacaríamos una. Lo veo complicado, Fifa no ha aceptado declarar fecha oficial y los clubes no tienen obligación de prestar los jugadores”, expresó.

📸 Todo 👌



Entrenamiento en el Red Bull Arena, preparando el juego de mañana 🆚 🇬🇹#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/u0IMS585Bi — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 24, 2022



Sobre lo que espera de su equipo en el debut contra Guatemala, Lorenzo fue enfático: “Que los jugadores no salgan desesperados o apurados. Ya hablamos sobre eso. Hay que tener clara la diferencia entre intensidad y apuro. Los trabajos que se han hecho son en base a eso. Estoy tranquilo y veo un grupo de jugadores con hambre, con actitud y talento. Hay entre jóvenes y experimentados, con los que no se sumaron a la convocatoria, a la expectativa. Algunos podrán llegar en cualquier momento. Hay equipo para creer”, concluyó.



DEPORTES

Más noticias de Deportes